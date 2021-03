Voucher UnipolSai: prorogata la scadenza per il bonus assicurazione auto

La scadenza del Voucher UnipolSai slitta al 31 dicembre 2021: ecco come richiedere, attivare e utilizzare il bonus al rinnovo dell’assicurazione auto

Un’iniziativa di cui si è tanto sentito parlare anche in TV è “#unmeseperte”, il Voucher UnipolSai che permette di ottenere il “rimborso” di 1 mese di assicurazione auto. L’iniziativa lodevole nelle intenzioni è finita al centro di un’indagine Antitrust risolta con gli impegni della Compagnia di assicurazioni e la proroga della scadenza del Voucher UnipolSai. Ecco come richiederlo e utilizzare lo sconto assicurazione auto per Covid.

PROROGA VOUCHER UNIPOLSAI PER ASSICURAZIONE AUTO

Il Voucher UnipolSai al centro dell’iniziativa è stato oggetto dell’osservazione da parte dell’AGCM per il possibile rischio di fraintendere il messaggio pubblicitario. Un provvedimento che ha trovato la collaborazione e l’intesa con la Compagnia di assicurazione, a vantaggio anche dei contribuenti che così potranno beneficiare della proroga per riscattare il Voucher. Proprio riguardo al Voucher l’Antitrust scrive nel Provvedimento n. 28598 che “si tratterebbe di un voucher sconto da applicarsi sul premio futuro in caso di rinnovo della polizza RC Auto”. Diversamente dal messaggio pubblicitario che riportava la “possibilità di ottenere la ‘restituzione’ di un mese di polizza RC Auto, facendo intendere di poter ottenere un rimborso parziale del premio assicurativo già pagato”. Con i chiarimenti, il Garante ha constatato anche gli impegni che permettono di richiedere e utilizzare il Voucher UnipolSai con più facilità per le persone che hanno poca dimestichezza con il web.

DURATA E VALIDITA’ DEL VOUCHER UNIPOLSAI

Il Voucher UnipolSai è utilizzabile, previa richiesta e attivazione per tutte le polizze assicurative in essere, ad eccezione delle polizze natanti e veicoli di flotte assicurati a libro matricola. Per ogni polizza di assicurazione UnipolSai RC Auto in essere al 10 aprile 2020, si può utilizzare in qualsiasi momento al rinnovo dell’assicurazione. Il valore del Voucher è minimo 20 euro, equivalente a un mese del premio RCA pagato. Ma attenzione poiché rispetto alla precedente scadenza, dopo i chiarimenti con l’Antitrust, la scadenza Voucher UnipolSai è prorogata al 31 dicembre 2021 (prima era il 31 maggio 2021). Vuol dire che per tutte le polizze RC auto in essere al 10 aprile 2020 si può richiedere e utilizzare il Voucher UnipolSai fino alla fine dell’anno.

COME RICHIEDERE E USARE IL VOUCHER UNIPOLSAI

Per richiedere il Voucher UnipolSai, ogni contraente può rivolgersi alla propria agenzia o procedere in autonomia con le indicazioni di seguito:

– Collegarsi al sito unmeseperte.unipolsai.it;

– Inserire nei campi appositi, la targa dell’auto, la data di nascita del contraente della polizza oppure la partita iva (per le persone giuridiche), un numero di cellulare e un indirizzo email;

Per poter riscattare il Voucher (una sola volta e nei termini della scadenza dell’iniziativa) prima dovrà essere attivato e poi presentato in agenzia al memento del rinnovo:

– se il richiedente è una persona fisica, riceverà entro 24 ore via SMS e/o mail il Voucher da attivare nell’App UnipolSai o nell’area utente sul sito UnipolSai;

– se il richiedente è una persona giuridica, riceverà entro 24 ore via SMS e/o mail il Voucher già attivo.