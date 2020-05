RC auto: i siti truffa segnalati dall’Ivass (aggiornamento 2020)

Nel mondo delle RC auto i siti truffa o irregolari sono un problema molto serio. Diamo il nostro contributo riportando quelli segnalati dall'Ivass al 2020

Purtroppo nel variegato panorama dell’assicurazione RC auto i siti truffa, che propongono polizze contraffatte o fasulle, rappresentano un serio problema e di non facile soluzione. Dietro questi siti, infatti, spesso si nascondono soggetti poco raccomandabili che sfruttano la buona fede degli utenti meno smaliziati per estorcergli del denaro. Diverso è invece il caso di quelle società assicurative realmente esistenti ma che non sono autorizzate a esercitare in Italia, le cui polizze risultano comunque inefficaci.

SITI TRUFFA RC AUTO: LE RACCOMANDAZIONI DELL’IVASS

Da tempo l’IVASS invita i consumatori a controllare con estrema attenzione l’affidabilità delle offerte di polizze RC auto (e non solo) che circolano sul web, ricordando che in Italia l’attività assicurativa e quella di intermediazione assicurativa possono essere esercitate solo da imprese e intermediari iscritti negli appositi registri tenuti dallo stesso Istituto di Vigilanza. Tra le truffe più comuni ci sono quelle di operatori abusivi che si presentano sfruttando il nome di compagnie regolarmente autorizzate; oppure le offerte, da parte di siti sconosciuti, di assicurazioni auto temporanee di pochi giorni dal costo particolarmente allettante, ma che poi si rivelano false.

COME RICONOSCERE I SITI TRUFFA O IRREGOLARI

Per fortuna i consumatori italiani non sono lasciati in balia degli eventi ma possono contare proprio sull’IVASS per verificare all’istante l’affidabilità di compagnie, intermediari assicurativi e siti web. In una specifica sezione del sito dell’IVASS sono infatti riportati: gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse a operare nel ramo RC auto e negli altri rami; l’elenco del Registro Unico degli Intermediari (RUI) e l’elenco degli Intermediari dell’Unione Europea autorizzati a esercitare nel nostro Paese; la lista dei casi di contraffazione, delle imprese non autorizzate o non abilitate e dei siti web di intermediazione assicurativa irregolari. Prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto assicurativo con una compagnia o con un intermediario non molto conosciuti è sempre raccomandabile consultare gli elenchi appena citati. Le stesse informazioni si possono recepire rivolgendosi al Contact Center Consumatori dell’IVASS: numero verde gratuito 800.486661 (lunedì-venerdì, 8:30-14:30).

RC AUTO E SITI TRUFFA: L’ELENCO AGGIORNATO

Chiudiamo riportando la lista completa dei siti irregolari segnalati dall’IVASS nel 2019, mentre sul portale dell’Istituto di Vigilanza ci sono tutti quelli dal 2010 in poi. Specifichiamo che alcuni di questi siti utilizzavano (o utilizzano ancora) il numero di iscrizione al RUI di intermediari regolarmente iscritti ma del tutto estranei alle attività svolte tramite i siti in questione. Elenco aggiornato al 16 maggio 2019.

Siti irregolari offline:

– www.futurassicurazioni.it (promozione di polizze RC auto, aventi anche durata temporanea. Sito internet non riconducibile a intermediario assicurativo iscritto nel Registro);

– www.subitoassicura.com (vendita di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Sito internet non riconducibile a intermediario assicurativo iscritto nel Registro);

– www.assionline.it (promozione e intermediazione di polizze assicurative, anche di durata temporanea. Sito internet non riconducibile a intermediario assicurativo iscritto nel Registro);

– www.balzottibrokers.com (promozione polizze RC auto di durata temporanea. Sito internet non riconducibile a intermediario assicurativo iscritto nel Registro);

– www.realtemporanea.it (promozione e intermediazione di polizze assicurative, anche di durata temporanea. Sito internet non riconducibile a intermediario assicurativo iscritto nel Registro);

– www.assicuratriceunione.it (intermediazione di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Sito internet irregolare);

– www.carsinsurance2000.it (intermediazione di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Sito internet irregolare);

– www.directlinerca.com (promozione e vendita di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Sito internet irregolare);

– www.assicurazionifast.com (promozione e vendita di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Sito internet irregolare);

– www.pintobroker.it e www.assicurazionipinto.it (vendita di polizze RC auto, anche di durata temporanea. Siti internet ‘gemelli’ non riconducibili a intermediari assicurativi iscritti nel Registro);

– www.assitecabroker.it (vendita irregolare di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.prontopolizza.net (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.zurichassicura.it (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.assiprime.eu (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.europolizze.it (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.assicuraqui.com (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.directassicurazioni.com ( vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.motoplatiniumassicurazioni.com ( vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.mondopolizze.com (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare);

– www.tremassicurazioni.eu (vendita di polizze assicurative. Sito internet irregolare).

Siti irregolari ancora online:

– www.assipunto. com

– www.assicurazioneonline. simply. site

– www.automotorca.8b. io/

– www.italianassicura. it

– www.assicurazioni24. online/

– www.sutherlandinsuranceit. com

– www.2m-assicurazioni.com

– www.abcassicura. com

– www.admiraassicurazionionline. com

– www.aebbrokers. com

– www.adriaticaassicurazioni. it

– www.agenziaabrami. com

– www.agenzia-apreagrupposara. com

– www.agenzia-assicurativa. com

– www.agenziaassoitalia. com

– www.agenziaconti. it

– www.agenziadiva. com

– www.agenziaferrero. com

– www.agenziaferrero. net

– www.agenzia-steffano. com

– www.aleabroker. com

– www.amicoassicuratore. com

– www.amicoassicurazioni. it

– www.amissimassicurazioni. com

– www.apolloassicurazioni. it

– www.aquilaniassicurazioni. com

– www.arcadeassicurazioni. it

– www.ariaassicura. it

– www.aronabroker. it

– www.arpaassicurazioni. net

– www.assiassicover. it

– www.assi-attiva. it

– www.assicremonini. it

– www.assicuraconpiusoluzioni. com

– www.assicuraeconomy. it

– www.assicurafacile. net

– www.assicurafacile. org

– www.assicura-iltuoveicolo. com

– www.assicurala. net

– www.assicuralarca. it

– www.assicuralasubito. com

– www.assicuralasubito. it

– vwww.assicuralatemporanea. com

– www.assicuralatuarca-auto-moto .com

– www.assicuraonline. com

– www.assicuraqui. com

– www.assicuraqui. it

– www.assicurarcaonline. com

– www.assicuratargaprova. it

– www.assicuratemi. it

– www.assicuratempo. com

– www.assicuratemporanea. it

– www.assicurati24h. com

– www.assicuraticonlodigiana. it

– www.assicuratiora. com

– www.assicuratipergiorni. com

– www.assicuratiqui. com

– www.assicuratisicuri. com

– www.assicuratisubito. com

– www.assicurativeloce. it

– www.assicurativeloce. net

– www.assicuratizurich. it

– www.assicuratriceagusta. com

– www.assicuratriceunione. it

– www.assicuratricevobis. com

– www.assicuraveloce. it

– www.assicurazione5giorni. com

– www.assicurazione5giorni. it

– www.assicurazione-airone. it

– www.assicurazioneannuale. it

– www.assicurazionecolombo. it

– www.assicurazionegenialrca. com

– www.assicurazionegiusta. com

– www.assicurazionemolisana.com

– www.assicurazionereale. com

– www.assicurazionereale. it

– www.assicurazionesenese. it

– www.assicurazionetemporanea. eu

– www.assicurazionevera. It

– www.assicurazioniabaco. it

– www.assicurazioniaprilia. com

– www.assicurazionibarbato. it

– www.assicurazioniadriatica. it

– www.assicurazionibreve. com

– www.assicurazionibrevi. it

– www.assicurazionidiamante. it

– www.assicurazionidirect. it

– www.assicurazionidirectonline. it

– www.assicurazionifacili. org

– www.assicurazionifast. com

– www.assicurazionifutura. net

– www.assicurazionigalbusera. it

– www.assicurazionigf. it

– www.assicurazioniistantanee. com

– www.assicurazioniistantanee. it

– www.assicurazioniitalianeonline. com

– www.assicurazioni-leone. site

– www.assicurazionileoni. it

– www.assicurazionilombardo. com

– www.assicurazionimancini. com

– www.assicurazionimonte. it

– www.assicurazionimarina. it

– www.assicurazionimontella. com

– www.assicurazionimorini. com

– www.assicurazioninava. it

– www.assicurazionipinto. it

– www.assicurazioniprati. it

– www.assicurazioniquadra. it

– www.assicurazioniquionline. it

– www.assicurazioniquixa. it

– www.assicurazioniranieri .com

– www.assicurazionircaperte. com

– www.assicurazioniregina .it

– www.assicurazionirestivo. it

– www.assicurazioniriccio. com

– www.assicurazionisangiorgio. com

– www.assicurazionisicure. it

– www.assicurazioni-sicure. It

– www.assicurazionispeed. it

– www.assicurazionisuper. it

– www.assicurazionitempo. It

– www.assicurazioni-temporanee. it

– www.assicurazioni-temporanee. net

– www.assicurazioni-temporanee.jimdosite. com

– www.assicurazionitemporaneeonline.webnode. it

– www.assicurazionitoro .it

– www.assicurazionivera. com

– www.assicurazionivigorosi. com

– www.assicurazionivittori. it

– www.assicurazionivittoria. it

– www.assicuroweb. com

– www.assicuroxgiorni. it

– www.assidiamante. com

– www.assieuropa. it

– www.assifacile. com

– www.assigeneral. it

– www.assigenial. com

– www.assiitaliaveloci. It

– www.assionline. it

– www.assiprime. eu

– www.assipuntodrive. com

– www.assiroyal. it

– www.assisolution. net

– www.assitecabroker. it

– www.assitempo. it

– www.assitempo. net

– www.assitemporanea. it

– www.assivi-assicurazioni. com

– www.asstemporanea. com

– www.astaassicurativa. it

– www.automotoassicura.altervista. org

– www.autotranzit. it

– www.axapointitalia .it

– www.axapolizze. it

– www.axassicura. com

– www.axonline. it

– www.balzottibroker. com

– www.balzottibrokers. com

– www.barattiniassicurazioni. com

– www.barattiniassicurazioni. it

– www.bassi-assicurazioni. it

– www.bergnassicura.com

– www.bertbroker. it

– www.bertoliniassicurazioni. com

– www.bertollibroker. com

– www.blbroker. it

– www.bolognesiassicurazioni. it

– www.bonoinsurance. com

– www.boroassicurazioni. com

– www.boroinsurance. com

– www.bovioassicurazioni. net

– www.bozzanobroker. it

– www.brokerassicurazioni. net

– www.brokerassurance. It

– www.broker-assurance. eu

– www.broker-assurance. It

– www.brokerdiassicurazione. it

– www.brokeriamo. it

– www.brokerissimo. net

– www.brokertorino. com

– www.capuaniassicurazioni. com

– www.carsinsurance2000. it

– www.categoriabreve. eu

– www.ceskapojistovna. com

– www.clickandgo. online

– www.conteassicurazioni. com

– www.contiassicurazioni .com

– www.contibroker. it

– www.coperturaveicolo. it

– www.deapolizze. net

– www.deltabroker. net

– www.directassicurazione. com

– www.directassicurazioni. com

– www.direct-attiva. com

– www.directlinerca. com

– www.easyassicura. net

– www.economyassicura.com

– www.economyassicurazioni. com

– www.emissione5giorni. com

– www.euras-assicurazioni. com

– www.europeaassicurazioni. it

– www.europolizze. it

– www.eurotemporanea. com

– www.expressassicurazioni. it

– www.facileassicura. com

– www.facileassicura. it

– www.facileassicurazioni. com

– www.facilebroker. com

– www.falcobroker. it

– www.fantapolizze. com

– www.fastbroker. net

– www.fedeassicurazioni. com

– www.feliciesicuri. it

– www.felixassicura. eu

– www.feniceassicura. it

– www.ferrarisassicurazioni. com

– www.ferrarisassicurazioni. it

– www.ferreroassicurazioni_0gr.8. com

– www.flashassicurazioni. it

– www.fontassurances. com

– www.franceseassicurazioni. com

– www.futuraassicurazioni. it

– www.galleseassicurazioni. com

Società non esistenti o non autorizzate a esercitare in Italia:

– Generali SPA UK Ltd (tentativo di vendita di una polizza collettiva contraffatta. Società non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia, non iscritta nel Registro

delle imprese autorizzate nel Regno Unito e non facente parte del gruppo Generali);

– Assicurazione Versicherung Credit Protection SPA (tentativo di commercializzare in Italia una polizza multirischio. Società non autorizzata a operare in Italia);

– Tenecom Limited (polizze fideiussorie contraffatte intestate a società realmente esistente);

– First Central Insurance Management Ltd (polizze RC auto contraffatte intestate a società con sede legale nel Regno Unito non abilitata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia).