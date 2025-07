Polizza furto e incendio: quanto incide sul costo dell’assicurazione auto?

L’assicurazione furto e incendio è una copertura assicurativa facoltativa che offre protezione contro i danni causati da furti o incendi al veicolo. La garanzia copre sia il furto totale che il furto parziale, ovvero la sottrazione di parti del veicolo come le ruote o il sistema audio. Inoltre, protegge dai danni causati da incendi, che possono derivare da fiamme, cortocircuiti, o altri fenomeni. Questa polizza non è obbligatoria, ma rappresenta un’importante misura di sicurezza per chi desidera tutelare il proprio investimento.

COSA COPRE QUESTA POLIZZA ACCESSORIA

La polizza furto e incendio offre una serie di coperture che possono variare a seconda del contratto stipulato con la compagnia assicurativa. Le principali coperture includono:

furto totale o parziale : la polizza prevede un risarcimento per la sottrazione del veicolo o di parti di esso. Questo significa che, in caso di furto, l’assicurato riceverà un indennizzo basato sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

: la polizza prevede un risarcimento per la sottrazione del veicolo o di parti di esso. Questo significa che, in caso di furto, l’assicurato riceverà un indennizzo basato sul valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; danni da incendio : la copertura include i danni causati da incendi, che possono essere provocati da fiamme, cortocircuiti, esplosioni o fenomeni naturali. È importante notare che la polizza copre anche i danni derivanti da atti vandalici o dolosi;

: la copertura include i danni causati da incendi, che possono essere provocati da fiamme, cortocircuiti, esplosioni o fenomeni naturali. È importante notare che la polizza copre anche i danni derivanti da atti vandalici o dolosi; altre coperture incluse: oltre ai danni da furto e incendio, la polizza può includere la copertura per atti di vandalismo, tentativi di furto e altri eventi dolosi che possono danneggiare il veicolo.

Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle esclusioni della polizza. Ad esempio, la copertura non si estende ai danni o alla sottrazione di oggetti trasportati nel veicolo, a meno che non si opti per estensioni opzionali che includono eventi atmosferici e furto di oggetti personali.



QUANTO INCIDE SUL PREMIO ASSICURATIVO

L’aggiunta della garanzia furto e incendio può incidere in modo significativo sul premio totale dell’assicurazione auto, spesso comportando un aumento anche superiore al 30-40% rispetto alla sola RCA obbligatoria. In alcuni casi, il costo può quasi raddoppiare, soprattutto se il valore del veicolo è elevato o se la polizza prevede una copertura ampia.

Il sovrapprezzo varia da qualche decina a qualche centinaio di euro all’anno, in base al contratto scelto, ma può risultare sostenibile in rapporto alla protezione offerta e al valore dell’auto assicurata.





DA COSA DIPENDE IL COSTO DELLA GARANZIA

Il costo della garanzia furto e incendio dipende da diversi fattori, tra cui:

modello del veicolo : veicoli di valore più alto tendono ad avere premi più elevati, poiché il costo di sostituzione o riparazione è maggiore;

: veicoli di valore più alto tendono ad avere premi più elevati, poiché il costo di sostituzione o riparazione è maggiore; area geografica : zone con un alto tasso di criminalità presentano costi maggiori, poiché il rischio di furto è più elevato;

: zone con un alto tasso di criminalità presentano costi maggiori, poiché il rischio di furto è più elevato; massimali e franchigie : limiti di copertura e importi deducibili influenzano il premio. Un massimale più alto o una franchigia più bassa comportano un premio più elevato;

: limiti di copertura e importi deducibili influenzano il premio. Un massimale più alto o una franchigia più bassa comportano un premio più elevato; storia assicurativa: gli assicurati con una storia di sinistri potrebbero pagare premi più alti rispetto a chi non ha mai presentato richieste di risarcimento.

La residenza geografica, anche in questo caso, è un parametro importante nel computo del costo. Grazie alla pagina di Facile.it dedicata alla polizza furto incendio scopriamo che il costo di questa garanzia accessoria è sensibilmente diverso tra le varie zone del paese, con un prezzo medio di 96,84 euro nel Nord-Est e un massimo di 331,16 euro al Sud.



QUANDO CONVIENE ATTIVARLA

Attivare l’assicurazione furto e incendio è consigliabile per chi vive in aree ad alto rischio di furti o per chi parcheggia frequentemente in strada, dove il veicolo è più esposto a danneggiamenti o sottrazioni. Questa garanzia si rivela utile anche per chi possiede un’auto nuova o di particolare valore, poiché rende più sostenibile l’eventuale perdita economica in caso di sinistro.

Questa copertura rappresenta dunque una protezione aggiuntiva che può rivelarsi molto utile in determinate circostanze. In definitiva, valutare attentamente le proprie esigenze e le condizioni del contratto può aiutare a prendere una decisione informata e a proteggere il proprio veicolo in modo efficace.