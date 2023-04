Garanzie assicurazione auto aggiuntive: quali sono le più utili?

La responsabilità civile auto è obbligatoria per legge in Italia, ma spesso non è sufficiente a coprire tutte le spese in caso di incidente stradale. Le garanzie assicurazione auto aggiuntive, che ampliano la copertura assicurativa, sono quindi fondamentali per proteggere sé stessi, il proprio veicolo e gli altri utenti della strada. Ma quali sono le più utili? Non è infatti necessario sottoscrivere tutte le garanzie accessorie ma solo quelle più adatte alle proprie esigenze e alle proprie abitudini di guida. Per aiutare gli utenti nella scelta, in questo articolo esploreremo le principali opzioni di garanzie RC auto disponibili sul mercato, analizzandone le caratteristiche.

GARANZIA FURTO E INCENDIO

L’assicurazione RC auto, che tutti devono sottoscrivere per legge, copre soltanto i danni procurati a terzi, fisici o materiali. Nessuna tutela in caso di furto del veicolo. È quindi importantissimo coprire la vettura con questo tipo di garanzia, soprattutto se il modello è nuovo o di elevato valore: in caso contrario subire il furto dell’auto significherebbe perdere l’intero capitale, senza ricevere alcun risarcimento. Stessa cosa in caso di ‘incendio’, termine generico che indica più specificatamente tutti gli eventi legati al fuoco.



GARANZIA KASKO E MINI KASKO

Una delle più diffuse garanzie per personalizzare assicurazione auto è la Kasko. Questa polizza copre i danni subiti da un veicolo a prescindere dalla responsabilità. Generalmente opera nelle seguenti tre ipotesi: urto contro un altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada. Dunque risarcisce il danno anche in caso di sinistro senza il coinvolgimento di altri veicoli. Possono valutare di sottoscriverla gli automobilisti che viaggiano molto spesso, magari per lavoro, e sono quindi statisticamente esposti a rischi maggiori. Oppure coloro che possiedono vetture di valore con costi di riparazione e pezzi di ricambio onerosi. La Kasko si differenzia dalla Mini Kasko, detta anche Kasko Collisione, che copre i danni al veicolo assicurato soltanto se c’è stata una collisione con un altro veicolo identificato.

GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Questa garanzia è facoltativa ma fondamentale perché interviene in caso di incidente, guasto e altri eventi imprevedibili (rapina, furto, incendio) fornendo assistenza e soccorso rapidi. In genere l’assicurazione auto Assistenza Stradale garantisce l’assistenza immediata con l’invio del carro attrezzi e dei soccorsi, la riparazione sul posto (compresa la sostituzione dei pneumatici) se il guasto è facilmente risolvibile, l’eventuale recupero del veicolo finito fuori strada, il traino della vettura fino a un’officina, un veicolo sostitutivo se la riparazione richiede tempi lunghi e persino il pernottamento in albergo in attesa che il veicolo venga riparato. Molte compagnie forniscono in abbinamento un dispositivo satellitare GPS (scatola nera) che permette di localizzare il veicolo per ricevere assistenza ancora più immediata, oppure per ritrovarlo in caso di furto.



GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia dell’assicurazione auto Infortuni del Conducente risarcisce i danni fisici subiti dal guidatore in caso di sinistro con colpa mentre si trova alla guida del mezzo. Ricordiamo infatti che il responsabile di un sinistro stradale è l’unico escluso dalla copertura della polizza obbligatoria RC auto. La garanzia include di solito un rimborso per le spese mediche sostenute dal conducente infortunato, oppure un indennizzo in caso di invalidità permanente o decesso, di cui ne beneficiano ovviamente i familiari o altre persone indicate in polizza.



GARANZIA TUTELA LEGALE

La polizza Tutela legale è un’altra estensione accessoria della garanzia RC auto e serve a coprire i costi, spesso onerosi, di una controversia di tipo civile, penale o amministrativo a seguito di un incidente stradale. Sottoscrivendo questa polizza è possibile far valere i propri diritti davanti a un giudice, pur non disponendo della necessaria autonomia finanziaria per accollarsi le spese legali. La copertura delle spese è garantita non soltanto nel caso in cui l’assicurato si debba difendere, ma anche qualora intenda egli stesso promuovere una causa contro terzi.

ALTRE GARANZIE ASSICURAZIONE AUTO AGGIUNTIVE

Ulteriori garanzie assicurazione auto aggiuntive, altrettanto utili, sono Eventi atmosferici, che protegge l’auto dai danni provocati da grandine, neve, ghiaccio o inondazioni; Cristalli, che copre le spese sostenute per riparare o sostituire i vetri dell’auto, in caso di rotture accidentali o causate da terzi durante la circolazione; Bonus Protetto, che consente di mantenere la classe di merito interna ‘congelando’ l’eventuale attivazione del malus; e infine Rinuncia alla Rivalsa, che tutela dalla richiesta di rivalsa da parte della compagnia assicurativa a seguito di incidente determinato da dolo, ad esempio per guida in stato di ebbrezza.