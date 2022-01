Estinzione anticipata finanziamento auto con assicurazione. Come fare?

Se hai sottoscritto un finanziamento auto con assicurazione hai diritto ad ottenere il rimborso in caso di estinzione anticipata del prestito

Per estinguere un finanziamento auto con assicurazione hai la possibilità di farti rimborsare la parte del premio assicurativo non ancora goduta. Se invece decidi di mantenere attiva l’assicurazione puoi farlo, ma ti consigliamo di valutare con attenzione tutte le possibilità che la legge ti offre in caso tu abbia richiesto un finanziamento auto con assicurazione inclusa.

ATTENZIONE AL FINANZIAMENTO AUTO CON ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La richiesta di un finanziamento auto può essere una buona soluzione quando desideri realizzare un progetto che ti sta a cuore e non hai la liquidità necessaria per concretizzarlo. Presa questa decisione in genere contatti una banca o una finanziaria per chiedere un prestito. Spesso però ti senti rispondere che per ottenere determinate condizioni agevolate devi sottoscrivere obbligatoriamente anche una polizza vita o una polizza PPI (Payment Protection Insurance). Peccato che per legge non deve esserci nessun legame forzoso tra i due prodotti (finanziamento auto e assicurazione). L’intermediario non può subordinare l’attivazione di un prestito auto alla stipula ulteriore di una polizza venduta dallo stesso operatore che concede il prestito. Secondo la norma se viene fatta un’offerta di una polizza e ti si chiede un’assicurazione per ottenere il finanziamento, la finanziaria deve consegnarti altri due preventivi diversi. Inoltre sottolineiamo che richiedere il rimborso di questa polizza in un tempo successivo alla stipula non è semplice.

ESTINZIONE DELL’ASSICURAZIONE LEGATA AL FINANZIAMENTO AUTO

Il rimborso anticipato del finanziamento auto è un tipo di procedura che comporta diversi passaggi fondamentali da conoscere. In particolare è importante analizzare quelle che sono le diverse modalità e come sia possibile eseguire una estinzione anticipata e tutto ciò che c’è da sapere a riguardo. Una estinzione anticipata di un finanziamento auto con assicurazione si verifica nel momento in cui una persona ha liquidità propria e quindi la possibilità di saldare tutto il debito residuo in anticipo. Tuttavia a tal proposito c’è da dire che non sempre gli Istituti Bancari restituiscono tutte le spese al consumatore. Molto spesso questo avviene anche a causa della poca attenzione da parte del richiedente riguardo tutte le procedure e i diritti in caso di estinzione anticipata. Vediamo quindi che è sempre possibile ottenere un rimborso a seguito della chiusura di un finanziamento auto con assicurazione.

IL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO AUTO CON ASSICURAZIONE E’ UN DIRITTO

Infatti, se decidiamo di estinguere un finanziamento auto con assicurazione prima della scadenza abbiamo diritto a ottenere un rimborso del premio non goduto, con corretti criteri di calcolo. Lo disciplina l’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni) tramite l’art. 39 del regolamento n. 41/2018 in tema di contratti di assicurazione a premio unico connessi a finanziamenti. L’Istituto precisa che è un diritto del consumatore conoscere le modalità di restituzione del premio unico versato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Specifichiamo inoltre che quanto sopra vale sia in caso di estinzione anticipata sia in caso di trasferimento del finanziamento. L’impresa di assicurazione può trattenere le sole spese amministrative effettivamente sostenute a condizione che anch’esse siano indicate nella documentazione contrattuale. Consigliamo quindi di leggere sempre e attentamente il Set Informativo precontrattuale prima di sottoscrivere un finanziamento auto con assicurazione e di chiedere esplicitamente all’intermediario di evidenziarvi tutte le clausole relative all’estinzione anticipata.