Climatizzatore di un’auto usata: come verificare se funziona

Cosa controllare prima dell'acquisto di un'auto usata? Tante cose ma tra le prime devono esserci climatizzatore, impianto elettrico e comandi

Continuiamo il nostro percorso sui controlli da fare su un’auto usata: stavolta ci soffermiamo su climatizzatore, impianto elettrico e comandi. Il climatizzatore è un accessorio utile e ricercato ma deve funzionare perfettamente, senza emettere folate maleodoranti. Altrimenti bisogna sostituire il filtro antipolline e pulire i condotti con un prodotto sanificante o spray specifico. Ecco come verificare climatizzatore e impianto elettrico di un’auto usata.

CONTROLLI AUTO USATA: UN ESPERTO PUÒ FARLI PER TE

CLIMATIZZATORE AUTO: PERCHÉ E’ UTILE TUTTO L’ANNO

L’impianto di climatizzazione è importante perché crea un microclima all’interno dell’abitacolo (d’estate e d’inverno) che permette una guida più sicura e attenta. Può disappannare i vetri in inverno molto più velocemente del semplice condizionatore d’aria, garantendo prima un’ottima visibilità. È fondamentale però che il compressore si attivi senza emettere rumore di ferraglia e che l’aria fresca esca dalle bocchette nel giro di qualche minuto, in base alla temperatura esterna e del motore. Se ciò non avviene va ricercata la causa del guasto, presumibilmente una perdita del gas refrigerante lungo le tubazioni. Ricordarsi inoltre di accertare il corretto funzionamento dei comandi di flusso e direzionalità dell’aria, nonché delle bocchette e dei relativi comandi di chiusura, l’oggetto antistress preferito da molti passeggeri nel traffico. Molte auto sono dotate di una centralina elettronica che comanda i servomotori per la regolazione delle paratie interne che indirizzano i flussi d’aria. Ribadiamo di verificare con estrema attenzione la funzionalità di tutto il sistema perché la riparazione di questi componenti è molto costosa.

CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO E COMANDI

L’impianto elettrico è una delle parti più complesse della vettura, potremmo quasi associarlo al sistema nervoso del corpo umano. Non a caso sono le noie all’impianto elettrico quelle che comportano maggiori costi quando l’officina non sa venirne a capo. Fate molta attenzione a tutte le spie che vi mostra il quadro strumenti: temperature, pressioni, livelli, spie di segnalazione, oltre al corretto funzionamento di tachimetro e contachilometri. Se anche solo uno di questi non dovesse funzionare è meglio passare all’auto successiva piuttosto che sobbarcarvi riparazione incerte e costose.

Verificate quindi il funzionamento di tutti i dispositivi, inclusi fari, indicatori di direzione, lunotto termico, tergicristalli anteriori e posteriori a ogni velocità, luci di cortesia, retrovisori elettrici, funzionalità dei pulsanti di sblocco tappo carburante e bagagliaio. Importante anche il clacson e/o le trombe di segnalazione acustica (non si devono modificare con prodotti non omologati). I cavi penzolanti sotto la plancia o interrotti non sono un buon segno. Quei fili rimasti dopo l’eliminazione dell’antifurto difettoso, ad esempio, potrebbero essere ancora collegati all’impianto elettrico e provocare avarie. O, nei casi peggiori, un corto circuito.

CONTROLLARE I KM DI UN’AUTO USATA DALLA TARGA O TELAIO

