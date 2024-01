Contachilometri truccato auto usata acquistata: cosa fare

A dimostrazione della costante attenzione sul tema del contachilometri truccato di un’auto usata acquistata da un venditore privato o da un concessionario ci sono le pronunce della Cassazione. Più volte i giudici della Suprema Corte si sono occupati di questo tentativo di frode nel mercato delle auto di seconda mano, finendo per fissare alcuni punti fermi che esaminiamo in questo articolo. Ben sapendo quali sono i suoi diritti, l’acquirente può così procedere in sicurezza su cosa fare e come comportarsi.

CONTACHILOMETRI TRUCCATO AUTO USATA ACQUISTATA DA UN PRIVATO

Il primo caso che esaminiamo è relativo al contachilometri truccato di un’auto usata acquistata senza l’intermediazione di una concessionaria. Da un venditore privato, insomma. In questo caso, l’automobilista ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto entro 5 anni dalla scoperta della truffa. La risoluzione comporta il diritto dell’acquirente di ottenere il rimborso totale dell’importo pagato o, su richiesta, uno sconto proporzionale alla differenza tra il prezzo pagato e il valore effettivo dell’auto. Va da sé come sia necessario dimostrare il dolo del venditore ovvero la sua intenzione di ingannare l’acquirente. Questa prova può essere difficile da fornire se è trascorso molto tempo dall’acquisto. A meno che non ci siano prove concrete come una perizia da parte di un meccanico che ha individuato la manipolazione del contachilometri o se il contratto di vendita non riporta l’esatto chilometraggio indicato dal contachilometri. Bisogna dire comunque che nel tempo si sono sviluppati diversi strumenti e servizi online per la verifica dei km reali e dello storico di un’auto usata.

CONTACHILOMETRI TRUCCATO AUTO USATA ACQUISTATA DA UNA CONCESSIONARIA

Quando c’è di mezzo una concessionaria nel caso di scoperta di un contachilometri truccato di un’auto usata acquistata si possono delineare due differenti scenari. Se la concessionaria era a conoscenza o addirittura responsabile della manomissione del contachilometri, l’acquirente ha la facoltà di intraprendere azioni legali entro 5 anni dalla scoperta del dolo. L’obiettivo è richiedere la risoluzione del contratto e il rimborso dell’importo pagato. Nel secondo scenario, se la concessionaria non era a conoscenza della frode, l’acquirente può comunque avvalersi della garanzia prevista anche per i veicoli usati.

La garanzia standard è di due anni per gli acquirenti privati, ossia coloro che non utilizzano l’auto per scopi commerciali. In questo caso, non è necessario segnalare prontamente il difetto appena scoperto. Ma se l’acquirente è un imprenditore o un professionista che utilizza l’auto per scopi lavorativi, la garanzia è di un anno e il difetto deve essere segnalato entro 8 giorni dalla scoperta. Se risulta che il venditore avrebbe dovuto conoscere il vizio nelle condizioni in cui ha acquisito il veicolo, l’acquirente può comunque richiedere la risoluzione del contratto entro 5 anni. Il dolo può infatti consistere sia nell’ingannare con informazioni false la parte interessata, sia nel nascondere fatti cruciali con il silenzio o l’omissione.

IL CASO DELLE PARTITE IVA E DELL’ACQUISTO DI UN’AUTO CON CONTACHILOMETRI TRUCCATO

Abbiamo accennato alle pronunce della Corte di cassazione relative al contachilometri truccato auto usata acquistata. Vogliamo citare il principio legale riguardante l’acquisto di auto usate con chilometraggio alterato e fatturazione con partita Iva. Secondo i giudici (sentenza 21476 del 2012), il cliente che acquista un’auto usata con contachilometri truccato perde il diritto di risolvere il contratto se non denuncia il difetto entro 8 giorni dalla sua scoperta, indipendentemente dalle difficoltà riscontrate nel rintracciare l’alterazione a causa dei trasferimenti di proprietà dell’auto. La Suprema Corte ha sottolineato l’importanza della tempestività nella segnalazione del vizio, non considerando rilevante la complessità della situazione dovuta ai numerosi passaggi di proprietà.

COME SCOPRIRE IL CONTACHILOMETRI TRUCCATO AUTO USATA ACQUISTATA DA UN PRIVATO

La scoperta del contachilometri truccato auto usata acquistata non è affatto una procedura così scontata. I truffatori agiscono di norma in maniera abile per rendere complessa la rilevazione della frode, specialmente quando le variazioni sono minime. In ogni caso l’automobilista ha dalla sua parte tecniche e strumenti utili per individuare questa pratica fraudolenta. La prima opzione da considerare è il libretto di manutenzione del veicolo che riporta tutti i servizi effettuati e il chilometraggio registrato al momento di ciascun intervento. Esaminando con attenzione questa documentazione è possibile rilevare discrepanze tra i chilometri dichiarati e quelli effettivi.

In alternativa, l’acquirente di un’auto usata può consultare i dati sul chilometraggio registrato durante l’ultima revisione del veicolo tramite il Portale dell’automobilista. Se il venditore non fornisce il libretto di manutenzione, questa risorsa online consente di verificare la coerenza delle informazioni fornite. C’è però un dettaglio da considerare. Questi metodi potrebbero non rilevare le più recenti manipolazioni del chilometraggio, in quanto i dati delle ultime revisioni potrebbero non essere aggiornati. Di conseguenza l’accesso ai dati registrati nella centralina elettronica del veicolo, soprattutto per i modelli moderni privi di libretto cartaceo, è la strada più sicura.