Auto usate, il mercato inchioda a dicembre: -4,4%

Il mercato dell’auto usata in Italia, ha chiuso il 2023 in positivo (+6,6%) nonostante la fine dell’anno in saldo negativo. E’ quanto emerge dal bilancio dell’Automobile Club d’Italia pubblicato con il bollettino mensile Auto-Trend, che riporta i dati di passaggi di proprietà e radiazioni auto. Ecco l’analisi in dettaglio.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE, MOTO E VEICOLI NEL 2023

Il mercato auto usate 2023 nel mese di dicembre ha un valore particolare se si pensa che per molti, la conferma degli ecoincentivi 2024 ha riacceso la speranza di poter comprare un’auto nuova. La presenza di due giornate lavorative in meno a dicembre – secondo l’ACI – ha leggermente influito sulla frenata mensile dello 0,1. A dicembre sono stati registrati 228.352 passaggi di proprietà auto, al netto delle minivolture, che hanno portato il totale nell’intero anno 2023 a 2.906.421 (+6% sul 2022).

Anche i passaggi di proprietà moto risultano in calo del -4,2% a dicembre e conservano il trend negativo annuale del -0,5% nel 2023. La media invece di tutti i veicoli usati venduti a dicembre è del -1,2%, ma torna in segno positivo sulla lunga coda annuale (+4,9% nel 2023). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

MERCATO AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

I passaggi di proprietà auto per alimentazione sono prevalentemente diesel e benzina che mantengono la loro quota di preferenza maggiore. Tuttavia, il notevole incremento delle ibride a benzina a dicembre (+22,6%) e nel corso del 2023 (+53,8%) evidenziano un cambiamento nelle preferenze degli acquirenti. La stabilità delle bifuel benzina/GPL e la bassa incidenza di auto a metano ed elettriche suggeriscono un’evoluzione graduale verso le auto a batterie e i carburanti alternativi. Ma come anticipato, con la conferma degli ecoincentivi (che valgono anche sulle auto ICE), questi trend sono destinati a cambiare. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI AUTO A DICEMBRE E NELL’ANNO 2023

L’analisi delle radiazioni auto rivela una variazione a due sensi: negativa del 4,2% a dicembre 2023 rispetto all’anno precedente e positiva del 6,4% come media giornaliera. Il saldo annuale resta comunque negativo con -6,4% di radiazioni auto. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,68 a dicembre, vuol dire che ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 68. Mentre nell’intero anno 2023, il rapporto è di 62 immatricolazioni ogni 100 radiazioni.