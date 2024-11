Trovare un’auto a un prezzo accessibile è un obiettivo sempre più diffuso, soprattutto con i continui aumenti dei listini del nuovo e l’impennata dei passaggi di proprietà di auto usate. Ma come trovare una macchina “a poco prezzo” e che anche affidabile? Ecco una guida completa con consigli pratici per aiutarti nella tua ricerca.

DEFINISCI IL BUDGET E LA MACCHINA DA TROVARE

La prima cosa da fare è stabilire un budget da spendere per l’auto, considerando sia il prezzo di acquisto iniziale sia i costi a lungo termine come carburante, manutenzione, assicurazione e bollo. Un’auto pagata poco, è quasi sempre un’auto difficile da vendere perché “fuori mercato” o poco appetibile. Magari il prezzo dell’auto è basso e le condizioni sono perfette, di contro però le spese di utilizzo possono essere molto alte. Inizia comunque a definire un budget realistico, e non superarlo.

Il mercato delle auto usate è ampio e, spesso, una macchina usata offre il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a un’auto nuova, che invece si svaluta molto rapidamente nei primi anni. Tuttavia, ci sono anche opzioni di nuove auto a prezzi accessibili, specie se consideri le auto a km0 o quelle aziendali delle concessionarie. Ecco i pro e i contro di entrambe le scelte:

Auto Nuova: Garanzia del Costruttore e nessun rischio legato al passato del veicolo, ma prezzo più alto .

del Costruttore e nessun rischio legato al passato del veicolo, ma . Auto Usata: Prezzo inferiore e maggiore varietà di modelli. Tuttavia, richiede più controlli soprattutto sulla storia pregressa dell’auto, che puoi fare anche online, tramite le indicazioni qui sotto.

CERCA L’AUTO CON IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO

Alcuni modelli, nel mercato dell’usato, hanno una reputazione di affidabilità e di costi di manutenzione contenuti e sono tra quelli più ricercati. Non sono queste le auto che ci interessano, perché una maggiore domanda fa inevitabilmente alzare i prezzi.

Il modo migliore per trovare una macchina a un prezzo basso, ma senza farsi rifilare un bidone, è guardare ai modelli meno richiesti. Ad esempio:

Modelli di una versione meno recente a quella sul mercato delle auto nuove e usate;

a quella sul mercato delle auto nuove e usate; Segmenti di auto meno venduti, come le multispazio (MPV), le berline 4 porte, le station wagon, etc;

ATTENZIONE AI COSTI DI MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE

Infine, alcuni modelli possono sembrare economici da acquistare, ma essere costosi da mantenere. Verifica i costi di manutenzione tipici per l’auto che ti interessa acquistare. Cerca informazioni sui Gruppi facebook dedicati, dove spesso i proprietari condividono informazioni dettagliate, in bene e in male. Potresti scoprire, ad esempio, che quel modello specifico ha un difetto di progettazione a un componente che si ripresenta anche dopo averla riparata, motivo per il quale, magari, il proprietario ha deciso di disfarsene.

Verifica anche il costo del bollo e l’assicurazione, simulando il calcolo del bollo e chiedendo un preventivo alla tua assicurazione con la targa dell’auto che ti interessa. Potresti scoprire che quei cavalli in più di potenza di un motore Turbo – sempre più diffusi con il downsizing anche sulle auto piccole – pesano sui costi annuali.

CONSIDERA LE ASTE E I MERCATI ONLINE

Le aste di auto sono un ottimo modo per trovare auto a prezzi molto bassi, specialmente quelle sequestrate o dismesse dalle concessionarie. Tieni presente, però, che le auto acquistate in asta potrebbero non avere garanzie e richiedere riparazioni impreviste. Richiedono sicuramente più impegno nella ricerca dell’affare, ma anche l’aiuto di una persona esperta che possa darti i consigli giusti.