Auto usate: +4% a gennaio 2025, bene anche le radiazioni

Per un mercato del ‘nuovo’ che arranca, quello delle auto usate continua a macinare buoni numeri registrando anche a gennaio 2025 un aumento del +4,4%. In crescita anche il dato sulle radiazioni (+11,7%). Sono questi alcune delle risultanze più significative dell’ultimo bollettino mensile Auto-Trend, l’analisi statistica realizzata dall’ACI sui dati del Pubblico Registro Automobilistico.

GENNAIO 2025: I DATI SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI

In particolare, a gennaio 2025 i passaggi di proprietà dei veicoli nel complesso, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno fatto registrare un incremento del +3,7% rispetto allo stesso mese del 2024. Considerando la media giornaliera, l’incremento sale a +8,6%. In valori assoluti, i passaggi di proprietà depurati dall’effetto distorsivo delle minivolture sono stati 278.120 per le sole auto e 363.356 per tutti i veicoli. Ogni 100 auto nuove ne sono state vendute 219 usate, significa che le autovetture usate continuano a essere più del doppio di quelle nuove.

MOLTO BENE IL MERCATO DELLE AUTO USATE, INCLUSE LE MINIVOLTURE

Come detto, con riferimento ai soli passaggi di proprietà delle auto, sempre escludendo le minivolture, si è registrata una variazione positiva del +4,4% rispetto a gennaio 2024. Percentuale che, se si considera la media giornaliera, sale al +9,4%. In aumento anche i trasferimenti di auto al lordo delle minivolture: +2,7% (variazione giornaliera: +7,6%), con 472.476 formalità contro le 459.901 di gennaio dell’anno scorso. Risultato positivo anche per le minivolture, +0,5% (media giornaliera: +5,2%) e 194.356 minipassaggi in confronto ai 193.458 di gennaio 2024. Sono cresciuti pure i trasferimenti delle moto, al netto delle minivolture, con una variazione positiva del +1,3% (variazione giornaliera: +6,2%) per complessive 39.473 pratiche contro le 38.952 dello scorso anno.

BOOM RADIAZIONI AUTO A GENNAIO: +11,7%

Forte rialzo, +9,8%, delle radiazioni sul totale dei veicoli: 125.194 rispetto alle 113.993 del gennaio 2024. Considerando la giornata lavorativa in meno, tale aumento sale al +15,1%. Ancora meglio hanno fatto le sole autovetture +11,7% di radiazioni rispetto al gennaio 2024, con 104.773 pratiche contro 93.793. Considerando la giornata lavorativa in meno, tale aumento sale al + 17%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,82 nel mese di gennaio: ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 82. Discreta contrazione (-6,2%) per i motocicli.

Per quanto riguarda infine le alimentazioni, nel mercato dell’usato in Italia sono prevalse ancora quelle tradizionali (diesel e benzina). A gennaio 2025 la quota dell’ibrido a benzina si è posta all’8,1%, con una crescita pari a +42,6%. Quella delle auto elettriche allo 0,8%, con un aumento pari al +48,7%.