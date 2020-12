Sicurezza veicoli commerciali: i migliori furgoni del 2020

Euro NCAP avvia le valutazioni sulla sicurezza veicoli commerciali: ecco quali sono i migliori furgoni del 2020 e i modelli più sicuri

La classifica dei migliori furgoni 2020, conferma ancora una volta che la sicurezza dei veicoli commerciali leggeri è in ritardo rispetto alle auto normali. Una differenza che sarà appianata con i sistemi di sicurezza di serie dal 2022. Nel frattempo la dotazione di sicurezza carente sui VAN continua ad essere una costante per la maggior parte dei furgoni che costano meno. Ecco la top20 dei furgoni più sicuri in base alle dotazioni di serie.

I MIGLIORI FURGONI DEL 2020 NON SONO QUELLI CHE CARICANO DI PIÙ

La sicurezza dei veicoli leggeri da lavoro è molto lontana dalle 5 stelle e la classifica Euro NCAP sui migliori furgoni del 2020 per sicurezza, mostra che le Case sono lente ad adottare i sistemi più efficaci nei crash test. Da un lato i furgoni sono sempre più numerosi per la crescente necessità di trasporto locale (basta pensare a come sono aumentati gli acquisti online). Dall’altro i Costruttori tendono a contenere i costi e il prezzo dei furgoni, puntando più alla capacità e al carico che alla sicurezza dei veicoli commerciali. C’è da sottolineare però che spesso lo sviluppo e la produzione dei veicoli commerciali più venduti (vedi FCA con PSA e Toyota) sono compartecipati. Quindi la scusa dell’aumento del prezzo per dotazioni ormai di serie da anni sulle auto può valere per i costruttori che fanno tutto da soli. Ma non solo, il video test dei sistemi ADAS furgoni mostra che non sempre le prestazioni sono allineate tra i vari modelli.

I MIGLIORI FURGONI DEL 2020: POCHI CON UNA BUONA DOTAZIONE DI SICUREZZA

Nella classifica dei migliori furgoni 2020 Euro NCAP ha suddiviso i veicoli commerciali in base alla dotazione di sicurezza di serie o optional. Una eclatante evidenza che non può lasciare indifferenti è che dei 19 furgoni esaminati, solo 6 offrono due airbag frontali di serie e nessuno ha gli airbag laterali a tendina standard. A dimostrazione del fatto che i furgoni sono concepiti prevalentemente per essere caricati, l’Euro NCAP fa notare la diffusa assenza di segnalatore cintura slacciata, airbag e limitatore carico per il passeggero. Lo stesso modello di veicolo in configurazione monovolume per trasporto passeggeri, invece, ha una dotazione migliore anche per superare meglio i crash test Euro NCAP. Clicca l’immagine per vedere a tutta larghezza il dettaglio delle dotazioni di sicurezza sui furgoni 2020.

I MIGLIORI FURGONI DEL 2020: I MODELLI PIU’ SICURI

Nella classifica dei migliori furgoni 2020 nessun modello va oltre la valutazione “Oro” e inoltre sono i modelli che non hanno “gemelli” ad averla ricevuta. I VAN con le migliori performance di sicurezza degli occupanti anche quando usati per lavoro sono solo 3. Ecco quali sono i furgoni migliori suddivisi in base alla valutazione “Oro”, “Argento”, “Bronzo” o “Non Consigliato”.

Sicurezza veicoli commerciali “Oro” (Prestazione sistemi ADAS uguale o maggiore al 60%):

– Volkswagen Transporter;

– Mercedes Benz Vito;

– Ford Transit;

Sicurezza veicoli commerciali “Argento” (Prestazione sistemi ADAS uguale o maggiore al 40%):

– Ford Transit Custom;

– Mercedes-Benz Sprinter;

– Opel/Vauxhall Vivaro;

– Peugeot Expert;

– Volkswagen Crafter;

Sicurezza veicoli commerciali “Bronzo” (Prestazione sistemi ADAS uguale o maggiore al 20%):

– Citroën Jumpy;

– Citroën Jumper;

– Iveco Daily;

– FIAT Ducato;

– Peugeot Boxer;

– Toyota PROACE;

Sicurezza veicoli commerciali “Non consigliati” (Prestazione sistemi ADAS uguale o maggiore al 20%):

– FIAT Talento;

– Nissan NV400;

– Opel/Vauxhall Movano;

– Renault Master;

– Renault Trafic.