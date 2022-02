Seggiolino auto gonfiabile pericoloso: l’IIHS sconsiglia l’utilizzo

L’IIHS conduce uno studio che conferma la pericolosità dei seggiolini auto e rialzi gonfiabili: test sospesi e modelli declassati

I seggiolini auto gonfiabili omologati per trasportare i bambini sono una soluzione molto diffusa soprattutto in viaggio. Ne abbiamo parlato spesso e torniamo sull’argomento poiché l’ente americano per la sicurezza stradale IIHS, ha aggiornato la valutazione su due rialzi gonfiabili (chiamati anche booster) per i bambini più grandi. Si tratta dei rialzi per auto BubbleBum e Hiccapop UberBoost venduti anche online.

L’IIHS SOSPENDE LE VALUTAZIONI DEI SEGGIOLINI AUTO E RIALZI GONFIABILI

L’intervento dell’IIHS deriva da nuove valutazioni di sicurezza sui seggiolini gonfiabili che erano stati inseriti nella classifica dei seggiolini consigliati come “Best Bet”. La più alta valutazione che l’IIHS assegna ai seggiolini compatibili con la cintura di sicurezza delle auto, tra cui c’erano anche i rialzi gonfiabili BubbleBum e Hiccapop UberBoost. “I due seggiolini hanno soddisfatto i nostri criteri per una designazione BEST BET perché forniscono un buon adattamento alla cintura su un manichino statico”, afferma Jessica Jermakian, vicepresidente della ricerca sui veicoli IIHS. “Tuttavia, un nuovo studio indica un rischio maggiore che un bambino possa scivolare sotto la cintura addominale quando si utilizza un rialzo gonfiabile (manichino virtuale a destra, ndr) rispetto a uno tradizionale con una base più rigida”. Per questo motivo i rialzi saranno “non classificati” finché l’IIHS non avrà aggiornato i criteri di valutazione.

I RISULTATI DELLO STUDIO SUI SEGGIOLINI AUTO GONFIABILI

Lo studio è stato condotto con l’Università della Virginia con un modello computerizzato open source di un corpo umano di 6 anni. I ricercatori hanno studiato come le caratteristiche costruttive del booster e altre variabili influenzano la capacità della cintura di sicurezza di proteggere un bambino durante un incidente. I ricercatori hanno scoperto che con i booster gonfiabili aumentano il rischio di submarining, cioè lo scivolamento sotto la cintura addominale, anche in caso di frenata d’emergenza senza impatti. Quando accade, può causare lesioni addominali o spinali oltre a non trattenere adeguatamente il corpo se la decelerazione è accompagnata da un impatto del veicolo.

IIHS

OBBLIGO SEGGIOLINO AUTO E RIALZO IN ITALIA

Il rialzo è obbligatorio come il seggiolino auto e si utilizza quando il bambino è troppo grande per stare nel seggiolino ma troppo piccolo per viaggiare in sicurezza con la sola cintura di sicurezza dell’auto. L’obbligo dei sistemi di ritenuta adatti ai bambini infatti vige fino a un’altezza di 150 cm, secondo il comma 4 art. 172 Codice della Strada. Raggiunta tale statura potrà viaggiare in auto solo con la cintura di sicurezza e senza rialzo. Il video qui sotto mostra quali sono i rischi e gli errori da evitare con i seggiolini, mentre puoi trovare tante altre info utili nella guida completa al trasporto bambini in auto.

SEGGIOLINI AUTO DA VIAGGIO, MEGLIO PIEGHEVOLI

I seggiolini auto gonfiabili non hanno mai convinto del tutto gli esperti in sicurezza nei crash test indipendenti. Anche Volvo ne ha realizzato uno con l’intento di risolvere i problemi di peso e ingombro dei seggiolini tradizionali in viaggio. Oltre ai seggiolini auto gonfiabili, alcune aziende hanno ideato i seggiolini auto pieghevoli da viaggio, di cui parliamo in questa guida all’acquisto con pro e contro dei modelli più sicuri.