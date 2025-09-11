MG3: grave difetto ai sedili scoperto dopo il crash test Euro NCAP

Il marchio MG, un tempo emblema britannico di sportività e sicurezza con lo slogan “Safety Fast”, oggi è di proprietà della cinese SAIC Motor. Tuttavia, nei recenti crash test Euro NCAP, la nuova MG3 ha mostrato una grave anomalia strutturale: durante la prova d’impatto frontale offset, il meccanismo di bloccaggio del sedile del conducente ha ceduto.

IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEGLI OCCUPANTI

Il cedimento del sedile ha impedito di valutare correttamente la protezione di ginocchia e femori di occupanti di diversa statura o posizione. Nonostante la serietà dell’episodio, il sistema di valutazione e punteggio Euro NCAP non prevede attualmente penalità specifiche per il guasto di un componente critico: per questo la MG3 ha comunque ottenuto quattro stelle complessive, grazie a buoni risultati in altre aree, come l’aggiunta recente di nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Tuttavia, il Program Director di Euro NCAP, Dr. Aled Williams, raccomanda ai consumatori di considerare alternative più sicure, segnalando il caso alle autorità di omologazione per valutare un eventuale richiamo ufficiale.

PRESTAZIONI DELUDENTI ANCHE SU AIRBAG E STRUTTURA

Nel crash test frontale offset, la cellula abitacolo è rimasta stabile, ma:

Il sedile ha ceduto , compromettendo il contenimento del manichino conducente.

, compromettendo il contenimento del manichino conducente. La testa del manichino ha oltrepassato l’airbag, toccando il volante: protezione considerata quindi solo “adeguata” da Euro NCAP.

Questi risultati mostrano come piccoli guasti possano amplificare il rischio di lesioni, soprattutto in citycar dove lo spazio per dissipare l’energia d’impatto è limitato. MG ha annunciato modifiche al sedile da agosto e all’airbag da ottobre, ma non sui veicoli già consegnati. Euro NCAP riesaminerà i miglioramenti appena disponibili.

UN CAMPANELLO D’ALLARME PER L’INDUSTRIA CINESE

Il Segretario Generale di Euro NCAP, Dr. Michiel van Ratingen, ha ricordato come la Cina sia oggi il primo esportatore mondiale di auto e abbia invaso i mercati europei con marchi nuovi. Ma ha avvertito: “Serve garantire che ogni veicolo rispetti gli standard di sicurezza europei, adottando rigorosi processi di sviluppo e produzione.” Il caso MG3 evidenzia i rischi legati alla corsa al ribasso su costi e tempi di sviluppo, e potrebbe innescare un riesame delle procedure di omologazione europee.