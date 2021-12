Sono 22 le auto più sicure del 2021 nei crash test Euro NCAP: ecco i modelli di auto a 5 stelle e quelli a 0

Quali sono le auto più sicure del 2021 nei crash test Euro NCAP? Ripercorriamo i test sulla sicurezza delle auto con l’European New Car Assessment Programme. Nel 2021 abbiamo commentato e analizzato i crash test Euro NCAP di 33 modelli di auto, tra ICE, elettriche e ibride. La rubrica dei crash test Euro NCAP di SicurAUTO.it è stata (ed è ancora) la prima a tradurre i test di sicurezza Euro NCAP in schede consultabili con video allegati. L’anno che sta per concludersi ha confermato l’ottimo lavoro di molti Costruttori, con le auto elettriche al TOP, ma non sono mancate clamorose penalizzazioni a zero o comunque poche stelle. Ecco i numeri dei crash test Euro NCAP con i risultati e la classifica delle auto più sicure (e quelle meno) del 2021.

CRASH TEST EURO NCAP 2021: PROTOCOLLI SEMPRE PIU’ SEVERI

Come abbiamo già anticipato in questo articolo sulle novità del protocollo Euro NCAP dal 2020, i test di valutazione sono diventati più severi. Oltre alle consuete valutazioni sulla sicurezza passiva nei vari impatti valutata attraverso la protezione degli occupanti adulti e bambini, sono elementi importanti nella definizione del voto finale:

– L’airbag centrale anteriore permette di ottenere un punteggio ulteriore nella valutazione Euro NCAP poiché limita il rischio di lesioni nell’urto tra conducente e passeggero durante il crash test laterale;

– L’AEB con riconoscimento pedoni, auto e ciclisti deve funzionare nelle più svariate condizioni di guida. Rispetto al passato, quando la frenata autonoma si distingueva in sistemi AEB da città (telecamera e sensori) o fuori città (telecamera e radar), dal 2020 l’AEB deve avere funzioni Car-to-Car a diverse velocità. Inoltre le funzioni di riconoscimento di pedoni e ciclisti sono valutate separatamente;

– Il crash test di compatibilità. Questa nuova valutazione penalizza le auto con una struttura poco adatta ad impatti contro auto diverse;

LE AUTO PIU’ SICURE DEL 2021 A 5 STELLE

Le auto più sicure del 2021 valutate da Euro NCAP con 5 stelle sono 22 modelli con equipaggiamento standard di diversi Brand. Ecco quali sono con una sintesi dei punteggi nelle prove:

– Subaru Outback: Occupanti (88%), Pedoni (89%), Bambini (84%), Assistenza Guidatore (95%);

– Polestar 2: Occupanti (90%), Pedoni (89%), Bambini (80%), Assistenza Guidatore (83%);

– Genesis G80: Occupanti (91%), Pedoni (87%), Bambini (77%), Assistenza Guidatore (91%);

– Nissan Qashqai: Occupanti (91%), Pedoni (91%), Bambini (70%), Assistenza Guidatore (95%);

– Mercedes-EQ EQS: Occupanti (96%), Pedoni (91%), Bambini (76%), Assistenza Guidatore (80%);

– VW ID.4: Occupanti (93%), Pedoni (89%), Bambini (76%), Assistenza Guidatore (85%);

– Škoda ENYAQ iV: Occupanti (94%), Pedoni (89%), Bambini (71%), Assistenza Guidatore (82%);

– Lynk & Co 01: Occupanti (96%), Pedoni (87%), Bambini (71%), Assistenza Guidatore (81%);

– Genesis G70: Occupanti (89%), Pedoni (87%), Bambini (76%), Assistenza Guidatore (88%);

– Genesis GV80: Occupanti (91%), Pedoni (87%), Bambini (66%), Assistenza Guidatore (88%);

– Toyota Mirai: Occupanti (88%), Pedoni (85%), Bambini (80%), Assistenza Guidatore (82%);

– BMW iX: Occupanti (91%), Pedoni (87%), Bambini (73%), Assistenza Guidatore (81%);

– Cupra Formentor: Occupanti (93%), Pedoni (88%), Bambini (68%), Assistenza Guidatore (80%);

– Audi Q4 e-tron: Occupanti (93%), Pedoni (89%), Bambini (66%), Assistenza Guidatore (80%);

– Ford Mustang Mach-E: Occupanti (92%), Pedoni (86%), Bambini (69%), Assistenza Guidatore (82%);

– NIO ES8: Occupanti (82%), Pedoni (84%), Bambini (72%), Assistenza Guidatore (92%);

– Toyota Yaris Cross: Occupanti (86%), Pedoni (84%), Bambini (78%), Assistenza Guidatore (81%);

– Hyundai IONIQ 5: Occupanti (88%), Pedoni (86%), Bambini (63%), Assistenza Guidatore (88%);

– Genesis GV70: Occupanti (89%), Pedoni (87%), Bambini (64%), Assistenza Guidatore (87%);

– VW Caddy: Occupanti (84%), Pedoni (82%), Bambini (69%), Assistenza Guidatore (79%);

– Hyundai TUCSON: Occupanti (86%), Pedoni (87%), Bambini (66%), Assistenza Guidatore (70%);

– Škoda Fabia: Occupanti (85%), Pedoni (81%), Bambini (70%), Assistenza Guidatore (71%);

LE AUTO MENO SICURE DEL 2021 FINO A 2 STELLE

I crash test Euro NCAP più deludenti del 2021 sono quelli che hanno assegnato meno stelle in assoluto ad alcuni modelli del Gruppo Renault, tra 0 e 2 stelle ci sono:

– Renault ZOE (0 stelle): Occupanti (43%), Pedoni (52%), Bambini (41%), Assistenza Guidatore (14%);

– Dacia Spring (1 stella): Occupanti (49%), Pedoni (56%), Bambini (39%), Assistenza Guidatore (32%);

– Dacia Logan (2 stelle): Occupanti (70%), Pedoni (72%), Bambini (41%), Assistenza Guidatore (42%);

– Dacia Sandero Stepway (2 stelle): Occupanti (70%), Pedoni (72%), Bambini (41%), Assistenza Guidatore (42%);