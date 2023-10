Latin NCAP: ecco il doppio standard “zero stelle” in sicurezza

Negli anni, l’attenzione sulla sicurezza delle auto ha raggiunto livelli sempre più alti, grazie al pressing degli enti indipendenti NCAP per i crash test sui Costruttori. Latin NCAP e Global NCAP hanno più volte dimostrato che in alcuni mercati esistono ancora dopi standard di sicurezza, anche tra Paesi vicini. Il crash test di confronto tra il Peugeot Rifter (per il Cile) e il Peugeot Partner Patagonica (per l’Argentina) fa emergere grosse (e letali) lacune in sicurezza, come mostra il video del test ai paragrafi seguenti, che le Case auto non hanno ancora appianato.

PEUGEOT PARTNER E RIFTER: UN CONFRONTO SCONCERTANTE

Le auto messe sotto esame sono il Peugeot Partner Patagónica vs Peugeot Rifter. Il Partner acquistato in Argentina, è un modello con un design vecchio di venticinque anni, equipaggiato con soli 2 airbag frontali e un controllo elettronico di stabilità di base. Al contrario, il Rifter, progettato per sostituire il Partner e acquistato in Cile, è dotato di 6 airbag e di un moderno sistema ESC. Una differenza che si rivela abissale nel crash test, e lo è ancora di più se si considera che si tratta di quasi la stessa auto venduta su due mercati vicini.

RISULTATI DEI CRASH TEST: UNA REALTÀ PREOCCUPANTE

Il crash test ha rivelato un risultato sconcertante per il Peugeot Partner, mentre il Rifter ha assicurato un’adeguata protezione alla testa e al collo del conducente e una struttura stabile all’impatto. Il Partner Patagónica espone il manichino del conducente a gravi lesioni, mostrando una protezione insoddisfacente, in particolare per il torace e il collo. Global NCAP afferma che “il manichino del conducente ha impedito alla struttura di deformarsi ulteriormente”. Ancora più allarmante è la performance dei sistemi di ritenuta per bambini: il Rifter ha fornito un livello di protezione accettabile, mentre il Partner Patagónica ha messo in luce carenze gravi, con risultati particolarmente preoccupanti per il manichino di un bambino di 3 anni.

GLOBAL NCAP: BASTA CON IL DOPPIO STANDARD DI SICUREZZA DELLE AUTO

“Ci auguriamo che questo test sia un campanello d’allarme per i consumatori, i regolatori e le case automobilistiche. Tutti i consumatori, indipendentemente da dove vivono o da quanto pagano, hanno il diritto di ricevere lo stesso standard di sicurezza nelle automobili. Questo divario di sicurezza non dovrebbe più esistere. Chiediamo a Stellantis e agli altri produttori di smetterla con le strategie del doppio standard nel mondo”, ha dichiarato Alejandro Furas, segretario generale di Global NCAP.

“Presentare un design vecchio di decenni, con bassi livelli di prestazioni di sicurezza, come se fosse un nuovo modello è del tutto inaccettabile. Mostrare che esiste questo doppio standard aiuterà i consumatori a vedere oltre il clamore del marketing e a puntare i riflettori su Peugeot e Stellantis per affrontare questa sorprendente discrepanza in termini di sicurezza. I giochi veloci e sciolti con la sicurezza dei veicoli nei mercati dell’America Latina devono finire”, è il commento David Ward, presidente esecutivo della Fondazione Towards Zero.