Latin NCAP, delusione Stellantis: zero stelle per la Citroën C3

Latin NCAP, il New Car Assessment Program per l’America Latina e i Caraibi, ha pubblicato i risultati deludenti del crash test Citroën C3 2023 prodotta in Brasile. Il risultato di zero stelle, anche a causa di una dotazione di sicurezza molto scarna è stato commentato duramente, anche perché solo qualche settimana prima, anche il crash test della Jeep Renegade è andato malissimo. Ecco tutti i dettagli del test e il commento di Stephan Brodziak, presidente di Latin NCAP.

CRASH TEST CITROËN C3 PRODOTTA IN BRASILE: ZERO STELLE

La Citroën C3 destinata al mercato dell’America Latina offre come equipaggiamento di serie due airbag e il controllo elettronico della stabilità (ESC). Una dotazione che ha impattato direttamente, assieme anche alla stabilità del corpo vettura nell’assorbimento dell’energia d’urto. Infatti il punteggio raggiunto è:

30,52% nella valutazione per l’occupante adulto ;

nella valutazione per l’occupante ; 12,10% per l’occupante bambino ;

per l’occupante ; 49,74% per la protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada;

per la protezione dei degli della strada; 34,88% per i sistemi di assistenza alla guida.

La C3 è stata sottoposta a test d’impatto frontale, laterale, protezione dal colpo di frusta, protezione dei pedoni e funzionamento dell’ESC. L’equipaggiamento di sicurezza nel test è l’unico offerto per questo modello.

CRASH TEST CITROËN C3 LATIN NCAP: RISULTATI IN SINTESI

Nell’impatto frontale con la Citroën C3, risulta una protezione debole per il torace del guidatore e marginale per il torace del passeggero, probabilmente a causa dell’assenza di pretensionatori delle cinture di sicurezza. La struttura del veicolo e l’area del vano piedi risultano instabili. Non è stato eseguito un test d’impatto con un palo, in quanto il veicolo non offre airbag laterali o per la testa di serie o come optional. I risultati salienti del crash test di Latin NCAP Citroën C3 si possono riassumere così:

La protezione contro il colpo di frusta al collo dell’adulto ha mostrato prestazioni scarse .

al collo dell’adulto ha mostrato . La protezione dell’occupante bambino è stata quasi perfetta, ma il punteggio è influenzato dalle scarse indicazioni degli ancoraggi ISOFIX per i sistemi di ritenuta per bambini (CRS). Inoltre, le indicazioni di presenza dell’airbag passeggero non soddisfanno i requisiti Latin NCAP e la disattivazione dell’airbag passeggero non è possibile . Alcuni CRS non hanno superato la valutazione dell’installazione. L’auto non rispetta le normative sulla protezione dei pedoni (regolamento UNECE 127 /GTR 9.

. Alcuni CRS non hanno superato la valutazione dell’installazione. L’auto non rispetta le normative sulla protezione dei pedoni (regolamento UNECE 127 /GTR 9. La protezione dei pedoni è risultata da marginale a buona per la testa con scarsa protezione e aree di protezione deboli più vicine al bordo del parabrezza e al montante A. La protezione del bacino risulta adeguata o buona e la protezione delle gambe risulta marginale. Il promemoria della cintura di sicurezza (SBR) sul sedile anteriore non soddisfa i requisiti Latin NCAP e non è disponibile per il lato passeggero e nella fila di sedili posteriori.

LATIN NCAP COMMENTA IL CRASH TEST CITROËN C3 E STRIGLIA STELLANTIS

“È allarmante che Stellantis continui a trascurare la sicurezza di base per i latinoamericani. – Ha dichiarato Alejandro Furas, segretario generale di Latin NCAP – È inaccettabile che i loro veicoli abbiano punteggi così bassi in termini di sicurezza mentre sanno come produrre auto a prezzi accessibili e molto più sicuri“. Stephan Brodziak, presidente di Latin NCAP, ha aggiunto: “È vergognoso che Stellantis produca un veicolo con una sicurezza così scarsa come la Citroën C3. Questo tipo di auto rappresenta un insulto alla salute e all’integrità dei latinoamericani, che sono altrettanto vulnerabili in caso di incidenti o investimenti come i residenti dei paesi dove Stellantis non oserebbe mai vendere un’auto con una sicurezza così bassa”.