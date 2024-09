Latin NCAP boccia la Chevrolet Grove: zero stelle per gravi lacune

Il New Car Assessment Programme per l’America Latina e i Caraibi, Latin NCAP, ha mostrato come diversi Costruttori siano intervenuti per costruire auto più sicure anche per i mercati emergenti dopo i precedenti test deludenti. Tuttavia la nuova tornata di crash test per il 2024 mostra ancora profonde lacune nelle prestazioni di sicurezza e protezione in caso di incidente per due modelli agli estremi opposti: la Chevrolet Groove ha ottenuto un deludente punteggio di zero stelle, mentre la Volkswagen T-Cross è stata valutata con il massimo punteggio di 5 stelle.

CHEVROLET GROOVE: UN GRAVE PASSO INDIETRO IN TERMINI DI SICUREZZA

La Chevrolet Groove, prodotta in Cina e venduta in vari mercati latinoamericani, ha ottenuto zero stelle nelle prove di sicurezza. Nonostante la dotazione di serie includa 4 airbag e il Controllo Elettronico della Stabilità (ESC), l’auto ha raggiunto percentuali insoddisfacenti:

39,42% nella protezione degli occupanti adulti ;

nella protezione degli ; 68,57% nella protezione dei bambini ;

nella protezione dei ; 36,37% nella protezione dei pedoni e utenti vulnerabili della strada;

nella protezione dei della strada; 58,14% nei sistemi di assistenza alla guida;

Il Groove è stato sottoposto a diverse prove, tra cui impatti frontali e laterali, colpo di frusta e protezione dei pedoni. I risultati delle prove di impatto frontale hanno rivelato una struttura instabile e un’area del vano piedi cedevole, offrendo solo una protezione marginale per torace, ginocchia e piedi del conducente.

La protezione laterale ha mostrato buoni risultati in tutte le aree del corpo, ma la struttura ha subito una importante intrusione nell’abitacolo. Inoltre, manca l’airbag laterale per la testa, che non è fornito nemmeno come optional.

Anche la protezione dei pedoni ha registrato lacune importanti: protezione debole o marginale per la testa, protezione insufficiente per la parte superiore delle gambe e protezione variabile per le gambe inferiori. Inoltre, il Groove non è dotato di tecnologie avanzate di assistenza alla guida (ADAS), nemmeno come optional. Questo dato rappresenta un grave svantaggio rispetto ai modelli concorrenti che offrono i sistemi di base di serie.

VOLKSWAGEN T-CROSS: SICUREZZA A 5 STELLE FUORI DALL’EUROPA

Di contro, la Volkswagen T-Cross, prodotta in Brasile, ha ottenuto cinque stelle nei test di sicurezza e diventando quindi il benchmark. Il T-Cross è dotato di sei airbag e del Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) di serie, oltre a sistemi ADAS optional, che presto diventeranno standard in alcuni mercati, come lo sono già in Europa dal 2024. La T-Cross ha ottenuto punteggi elevati in tutte le categorie valutate:

92,31% per la protezione degli occupanti adulti ;

per la protezione degli ; 89,80% per la protezione dei bambini ;

per la protezione dei ; 65,62% per la protezione dei pedoni ;

per la protezione dei ; 84,96% nei sistemi di assistenza alla guida;

Le prove di impatto frontale e laterale hanno mostrato strutture stabili e una protezione adeguata o buona per gli occupanti adulti. Tuttavia, nel test di impatto contro il palo laterale, la protezione del torace è risultata marginale. Il test del colpo di frusta ha evidenziato una protezione al limite per il collo. Per quanto riguarda i pedoni, il T-Cross ha offerto una protezione adeguata nella maggior parte delle aree del cofano per la testa, buona protezione per le gambe inferiori e una protezione più debole per la parte superiore delle gambe.

Inoltre, i sistemi di frenata autonoma di emergenza (AEB) per utenti vulnerabili, città e ambienti interurbani hanno dimostrato buoni livelli di prestazione, così come il sistema di assistenza alla velocità (SAS). Tuttavia, i sistemi di supporto alla corsia e il rilevamento dell’angolo cieco, disponibili come optional, non hanno soddisfatto i requisiti di punteggio richiesti.

LATIN NCAP: MAGGIORE TRASPARENZA SULLA SICUREZZA DEI VEICOLI

Secondo Alejandro Furas, Segretario Generale di Latin NCAP, la performance del Volkswagen T-Cross rappresenta un chiaro segnale per i consumatori, dimostrando che è possibile ottenere elevati standard di sicurezza anche nei segmenti di mercato più piccoli. “Incoraggiamo GM a tornare presto al suo standard di maggiore sicurezza e a sostituire o migliorare la Groove al più presto.”, ha dichiarato Furas.

Anche Stephan Brodziak, Presidente di Latin NCAP, ha espresso preoccupazione per le gravi carenze di sicurezza del Chevrolet Groove, soprattutto alla luce della sua popolarità come SUV più venduto in Cile. “I test NCAP hanno rivelato strutture instabili e una protezione marginale per gli occupanti adulti, insieme a una scarsa sicurezza per i pedoni e alla mancanza di tecnologie essenziali come gli ADAS. Essendo il SUV più venduto in Cile, la sua popolarità rappresenta un rischio significativo per i consumatori.”, ha commentato Brodziak.