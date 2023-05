IIHS: le auto medie sono poco sicure nel crash test small overlap

L’aggiornamento del protocollo di crash test IIHS riguardo allo small overlap ha mostrato subito le lacune di molte auto medie. Secondo le ultime valutazioni dei crash test dell’Insurance Institute for Highway Safety, le auto di dimensioni medie, al di là della lunghezza, non offrono una buona protezione ai passeggeri dei sedili posteriori. Tra i modelli Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Forte, Nissan Sentra e Subaru Crosstrek, nessuna ottiene una buona valutazione. Ecco quali criticità sono state riscontrate e il video del crash test IIHS.

NUOVO CRASH TEST SMALL OVERLAP IIHS PIU’ SEVERO

Il nuovo crash test IIHS small overlap in cui l’impatto avviene sul frontale dell’auto con una sovrapposizione del 25%, ha mostrato che anche sulle auto recenti i passeggeri posteriori sono esposti a un rischio di lesioni mortali maggiore rispetto ai passeggeri anteriori. Negli ultimi anni il pressing dell’IIHS ha spinto i Costruttori a migliorare molto la struttura dell’abitacolo per proteggere guidatore e passeggero anteriore dalle intrusioni che possono intrappolare o ferire gli occupanti agli arti inferiori. La stessa attenzione ora vuole essere riservata ai passeggeri posteriori che sono invece esposti al rischio di lesioni gravi alla testa, al torace e all’addome.

IL VIDEO DEL CRASH TEST SMALL OVERLAP HONDA, TOYOTA, KIA, NISSAN E SUBARU

Tutte e cinque le auto sottoposte a crash test IIHS hanno confermato una buona protezione sul sedile anteriore, ad eccezione della Nissan Sentra (stessa piattaforma di Nissan Qashqai, X-Trail, Renault Megane e Scenic) in cui il rischio di lesioni al collo e testa risulta leggermente più alto. Un risultato del tutto prevedibile per le premesse fatte al paragrafo precedente. Tuttavia, l’IIHS ha osservato che per gli occupanti posteriori i riscontri sono tutt’altro che rassicuranti:

rischio elevato di submarining per tutte e cinque le auto, cioè lo scivolamento del passeggero al di sotto della fascia addominale della cintura di sicurezza, che può provocare lesioni agli organi interni;

per tutte e cinque le auto, cioè lo della cintura di sicurezza, che può provocare lesioni agli organi interni; rischio moderato o elevato di lesioni alla testa, al collo o al torace per il manichino posteriore su Kia Forte, Nissan Sentra e Subaru Crosstrek ;

per il manichino posteriore su ; rischio di lesioni alla testa per del manichino posteriore su Toyota Corolla poiché si è avvicinata molto allo schienale del sedile anteriore.

CRASH TEST SMALL OVERLAP: RISCHIO SUBMARINING FREQUENTE

I crash test IIHS sulle 5 auto valutate mostrano che nessuna ottiene un buon punteggio sulla protezione degli occupanti posteriori. “Questi risultati evidenziano uno dei motivi principali per cui abbiamo aggiornato il nostro crash test frontale a sovrapposizione moderata“, ha affermato David Harkey, presidente dell’IIHS. “In tutte le utilitarie che abbiamo testato, il manichino posteriore è scivolato sotto la cintura di sicurezza, facendo salire la cintura addominale sull’addome e aumentando il rischio di lesioni interne”.