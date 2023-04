Global NCAP: Suzuki Alto, zero stelle nella protezione bambini

La prima tornata di crash test 2023 in base ai protocolli più severi di Global NCAP per l’India conferma i progressi di Volkswagen nella protezione degli occupanti e mostra anche le lacune che ancora emergono per alcuni Brand come Suzuki che è molto popolare in India. La Maruti Suzuki WagonR ha ottenuto una sola stella nella protezione degli occupanti adulti e zero per la protezione degli occupanti bambini, come anche la Suzuki Alto K10 nella protezione degli occupanti bambini.

CRASH TEST GLOBAL NCAP PER L’INDIA: NUOVO PROTOCOLLO PIU’ SEVERO

Per ottenere un punteggio di 5 stelle nei crash test aggiornati di Global NCAP, i modelli testati devono ottenere una buona valutazione in:

protezione occupanti adulti e bambini dagli impatti frontali, laterali e del palo ;

; presenza controllo elettronico della stabilità ( ESC );

); protezione dei pedoni.

“Dal 2014 Global NCAP ha spinto i Costruttori a realizzare auto più sicure per il mercato indiano”, ha dichiarato Alejandro Furas, segretario generale di Global NCAP. “Siamo stati lieti della risposta positiva delle case automobilistiche indiane e anche di alcune case automobilistiche estere. Sebbene ci siano stati alcuni miglioramenti, dobbiamo ancora vedere questo impegno per la sicurezza implementato nei modelli Maruti Suzuki più popolari”.

VOLKSWAGEN E SKODA A 5 STELLE ANCHE IN INDIA

La Volkswagen Virtus, commercializzata anche come Škoda Slavia con cui condivide il progetto, ha ottenuto un punteggio massimo nella sicurezza degli occupanti adulti e dei bambini. Global NCAP sottolinea che la struttura è rimasta stabile e offriva una buona protezione. La Maruti Suzuki Alto K10 ha invece mostrato una struttura stabile e una protezione da marginale a buona per il torace adulto nell’impatto frontale e nell’impatto laterale. La Suzuki WagonR ha mostrato lacune nella protezione del torace per il guidatore nonostante i miglioramenti nei sistemi di ritenuta apportati dal Costruttore.

SICUREZZA DELLE AUTO SUZUKI COMPROMESSA DALL’ASSENZA DI AIRBAG

Il punteggio zero per Suzuki nella protezione bambini è dovuto alla mancanza di cinture a tre punti in tutti i posti, degli airbag di serie e di un sistema di disattivazione dell’airbag in presenza di un seggiolino auto rivolto all’indietro. “Sei airbag stanno diventando un requisito standard per i nuovi modelli venduti in India, è particolarmente preoccupante per Global NCAP che Maruti Suzuki non renda disponibile nemmeno come optional questo requisito per il cliente”, ha dichiarato Furas. “Un’altra ottima prestazione di VW/Škoda, ma Maruti Suzuki ancora una volta non è all’altezza delle prestazioni di sicurezza per alcune delle auto più vendute in India”, è il commento di David Ward, presidente della Towards Zero Foundation.