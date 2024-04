Global NCAP: Honda, ancora zero stelle nei crash test

La sicurezza delle auto nuove nei mercati emergenti dell’America Latina e dell’India è ancora un obiettivo lontano, come testimoniano i crash test condotti da Latin NCAP secondo il protocollo 2022 su alcuni modelli Honda, Kia e Mahindra. Anche in questo caso sono intervenuti i rappresentanti di Global NCAP e Towards Zero per commentare i risultati e richiamare i Costruttori auto a migliorare la sicurezza delle auto. Ecco i risultati dei crash test su Honda Amaze, Mahindra Bolero Neo e Kia Carens.

HONDA AMAZE: ZERO STELLE PER LA PROTEZIONE BAMBINI

Uno dei risultati più deludenti è stato quello riguardante la Honda Amaze, che ha ottenuto solamente due stelle per la protezione degli adulti e un punteggio sorprendentemente basso di zero stelle per la sicurezza dei bambini. Questo risultato rappresenta una mancanza significativa di caratteristiche di sicurezza cruciali, come l’assenza cinture a tre punti su tutti i sedili e l’assenza di interruttori di disconnessione dell’airbag passeggero.

MAHINDRA BOLERO NEO: PRESTAZIONI SCARSE

La situazione più preoccupante è stata riscontrata con il Mahindra Bolero Neo, che ha ottenuto solo una stella per la sicurezza degli adulti e dei bambini. La scarsa protezione dagli impatti frontali e laterali, insieme alla mancanza di caratteristiche di sicurezza fondamentali come le cinture a tre punti in tutte le posizioni di seduta, evidenziano una significativa lacuna nella progettazione del veicolo.

L’ente per la sicurezza commenta così il test: “in caso di incidente frontale ha una struttura instabile, un’area del vano piedi instabile, una debole protezione del torace per il conducente e una scarsa protezione dei piedi.”

KIA CARENS: MIGLIORAMENTI DOPO LE MODIFICHE

Al contrario, la Kia Carens ha mostrato miglioramenti dopo le modifiche apportate dal Costruttore. Inizialmente valutata con zero stelle per la protezione degli adulti, la Carens è stata rivalutata dopo l’implementazione di cambiamenti da parte del produttore. Tuttavia, sebbene abbia ottenuto tre stelle per la protezione degli adulti e cinque stelle per i bambini, ci si aspettava un rendimento migliore, considerando che il veicolo è dotato di sei airbag di serie, la migliore dotazione del test.

Alejandro Furas, segretario generale di Global NCAP, ha dichiarato: “Siamo rimasti delusi nel vedere la valutazione ad una stella assegnata al Mahindra Bolero Neo. Questo risultato è ben al di sotto delle prestazioni di sicurezza che ci aspettiamo dal produttore”.

“Questi risultati contrastanti dimostrano che sono ancora necessari ulteriori sforzi da parte di alcuni produttori per dare priorità alla sicurezza dei veicoli nel mercato indiano”, ha dichiarato David Ward, presidente della Fondazione Towards Zero. “Abbiamo notato molti miglioramenti nel corso della nostra campagna #SaferCarsforIndia, ma è chiaro che mantenere questo slancio verso la sicurezza è di fondamentale importanza”.