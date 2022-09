Donne e incidenti stradali: sino a 3 volte più lesioni degli uomini

Le donne corrono più rischi negli incidenti stradali USA, ma non è a causa della loro corporatura più esile rispetto agli uomini. L’indagine IIHS

L’Istituto per la sicurezza stradale americano IIHS ha analizzato gli incidenti stradali rilevati dalla polizia con un focus sul rischio di lesioni tra uomini e donne. I dati confermano che le donne sono esposte a un maggiore rischio – fino al triplo – di riportare legioni di varia entità rispetto agli uomini. Allora perché nei crash test l’IIHS continua ad utilizzare manichini prevalentemente maschili? Ecco le risposte degli esperti, che plaudono all’Europa, più avanti sull’adozione dei sistemi di sicurezza attiva nei veicoli nuovi.

PERCHÉ LE DONNE CORRONO PIÙ RISCHI NEGLI INCIDENTI STRADALI?

Gli incidenti stradali negli USA coinvolgono in proporzione più gli uomini che le donne, ma il rischio di lesioni è molto maggiore per le donne. Un dato fino ad oggi attribuito alla corporatura più esile delle donne, ma secondo l’IIHS non è così. “Abbiamo scoperto che negli incidenti frontali le donne hanno una probabilità 3 volte maggiore di subire una lesione moderata (frattura o una commozione cerebrale) – spiega Jessica Jermakian, Vicepresidente IIHS – e doppia di subirne una grave (un polmone collassato o una lesione cerebrale traumatica)”. L’IIHS ha evidenziato che il rischio di lesioni varia in base alle dimensioni del veicolo e alle circostanze dell’incidente, che vanno a svantaggio delle donne. Gli uomini infatti tendono a guidare veicoli più grandi e pesanti delle donne negli USA. Secondo i ricercatori è più probabile che gli uomini siano al volante del veicolo che colpisce, piuttosto che in quello colpito in un incidente laterale o frontale.

DONNE E UOMINI IN INCIDENTI STRADALI TRA AUTO SIMILI

I ricercatori IIHS hanno trovato ulteriore conferma valutando gli incidenti avvenuti con un solo veicolo e gli incidenti che coinvolgevano due veicoli ma con dimensioni e peso simili. In questi incidenti, donne e uomini avevano probabilità simili di riportare lesioni alla testa e al torace ritenute più fatali. In questi incidenti, alle donne è attribuito comunque il doppio delle probabilità di subire lesioni moderate. La maggiore probabilità di lesioni moderate per le donne in incidenti con una sola auto è associata a ferite a gambe e piedi.

DONNE MENO PROTETTE NELLE AUTO MODERNE? IL PARERE IIHS

“Questi problemi possono essere risolti, non attraverso i crash test” – afferma Jermakian – “ma implementando le soluzioni oggi disponibili per rendere i veicoli circolanti meno letali per gli altri utenti della strada”. Secondo l’IIHS le soluzioni che hanno il maggiore potenziale di riduzione degli incidenti stradali sono:

– la frenata di emergenza automatica AEB, che molti Costruttori auto negli USA hanno iniziato ad adottare volontariamente ma non ancora sui pickup;

– l’assistenza intelligente alla velocità ISA, che può prevenire l’eccesso di velocità o emettere avvisi in caso di superamento dei limiti di velocità;

“Una minore velocità si traduce in un minor numero di veicoli che diventano proiettili letali”, dichiara Jermakian. “L’ISA è obbligatorio dal 2022 sui nuovi veicoli in Europa, ma non ancora negli Stati Uniti”.