Crash test Euro NCAP per BYD e XPENG: 5 stelle per le cinesi

La terza sessione dei crash test Euro NCAP vede protagoniste tre nuove automobili provenienti dalla Cina, con buoni risultati generali: BYD con la berlina Seal, la piccola Dolphin e Xpeng con la sua ammiraglia P7 ottengono le 5 stelle nei crash test e nelle valutazioni di sicurezza Euro NCAP con protocollo 2023. BYD e XPENG si mettono seriamente in gioco per rivaleggiare con i big del mercato delle berline elettriche . Con la piccola Dolphin anche il segmento delle compatte dove i costi sono importanti, garantisce un ottimo controvalore anche in termini di sicurezza.

BYD DOLPHIN: PROTEZIONE ADULTI E BAMBINI

L’abitacolo della BYD Dolphin regge correttamente nel crash test offset MPDB. Alcune piccole criticità si riscontrano sul torace del pilota, che riceve una pressione media da parte della cintura di sicurezza. Buona la compatibilità rispetto agli altri veicoli in caso di collisione. Nel crash test frontale pieno la pressione sui toraci degli occupanti della BYD Dolphin è accettabile. Massimo punteggio nell’impatto laterale di speronamento, nel severo test del palo la protezione è adeguata. L’airbag centrale è presente e si comporta bene nel test del palo, evitando contatti fra gli occupanti anteriori. I bambini seduti sugli appositi seggiolini ottengono il massimo punteggio nei crash test frontali e laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta, su tutti i posti a sedere. La Dolphin è dotata di frenata anti multicollisione, di sistema avanzato e-Call. Entro 2 minuti dall’immersione in acqua è ancora possibile aprire portiere e finestrini laterali.

BYD DOLPHIN: PEDONI E SAFETY ASSIST

Il frontale della BYD Dolphin ammortizza correttamente un pedone o ciclista investito, uniche eccezioni i robusti montanti del parabrezza. C’è solamente un avviso acustico in caso si apra la portiera con un ciclista in arrivo. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene con ciclisti, pedoni (anche in retromarcia), motociclisti e automobili. Il sensore dell’angolo cieco avvisa correttamente una moto o un’auto che si approcciano alla Dolphin da dietro. Tutti i posti a sedere sono dotati di avviso per le cinture slacciate. Il monitoraggio della stanchezza del pilota è basato sui movimenti del volante, riconoscendo solo i piccoli sbandamenti dovuti alla stanchezza. Il mantenitore di corsia invece si comporta molto bene, anche in situazioni di emergenza.

BYD SEAL: PROTEZIONE ADULTI E BAMBINI

Nel crash test offset MPDB la BYD Seal (qui la prova su strada in anteprima della BYD Seal)mantiene integro l’abitacolo, con bassissimi livelli di lesioni sugli occupanti. La compatibilità con le altre automobili è moderatamente buona. Il crash test frontale pieno mette in mostra una pressione accettabile sul torace del passeggero posteriore. Nei due crash test laterali la Seal ottiene il massimo punteggio. Nel crash test laterale del palo l’airbag centrale previene correttamente il contatto fra gli occupanti anteriori. I bambini seduti sui seggiolini posteriori ottengono il massimo dei voti sia nel test frontale, sia in quello laterale. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti. La BYD Seal è dotata di un e-Call avanzato e della frenata anti multicollisione. Le portiere si possono aprire entro 2 minuti in caso di immersione in acqua.

BYD SEAL: PEDONI E SAFETY ASSIST

Sulla BYD Seal sono troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza, dove ciclisti e pedoni vanno a impattare in caso d’investimento. Il resto del frontale assorbe bene l’energia di un impatto. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene verso ciclisti e pedoni in condizioni di piena luce, di notte c’è qualche problema di rilevazione. Verso i motociclisti e le altre auto il sistema si comporta molto bene. È presente l’avviso per evitare l’apertura della porta con un ciclista in arrivo da dietro. Ben controllato anche l’angolo cieco con un motociclista in arrivo. Il mantenimento della corsia è ben tarato, anche nelle emergenze. Il monitoraggio della stanchezza sulla Seal è basato solo sugli input al volante.

XPENG P7: PROTEZIONE ADULTI E BAMBINI

La struttura dell’abitacolo della XPENG P7 mantiene la sua rigidezza nel crash test frontale MPDB. La pressione rilevata sul torace del conducente è di medio livello. Il frontale è poco aggressivo verso le altre automobili in caso d’incidente. Nel crash test frontale pieno la cintura preme eccessivamente sul torace. Ottimo punteggio nel crash test laterale del palo, nel crash test di speronamento la pressione sulle costole è accettabile. L’airbag centrale previene il contatto fra gli occupanti anteriori, tuttavia non trattiene correttamente il pilota in caso di impatto sul lato opposto. I bambini seduti dietro ottengono la votazione massima nei due crash test. La prevenzione dal colpo di frusta è ottima per tutti gli occupanti. La XPENG P7 è dotata di frenata anti multicollisione e del sistema e-Call avanzato. In caso di immersione le portiere si possono aprire entro 2 minuti. Non è presente il riconoscimento della presenza dei bambini.

XPENG P7: PEDONI E SAFETY ASSIST

I contorni del parabrezza della XPENG P7 possono ferire ciclisti e pedoni in caso d’investimento. Buona invece la protezione a bacino e gambe. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con pedoni, ciclisti, motociclisti e automobili. Presente un blando avviso per l’apertura delle porte in caso sopraggiunga un ciclista. Il mantenitore della corsia di marcia interviene anche in caso di emergenza. Sulla XPENG P7 il sistema di monitoraggio del pilota si basa su una telecamera, che interviene avvisando in caso si stanchezza, addormentamento e lunga distrazione.