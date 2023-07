Crash test Euro NCAP: 5 stelle per le NIO con il protocollo 2023

È stata appena pubblicata la prima sessione 2023 per i crash test Euro NCAP, con importanti novità sulla valutazione di nuovi sistemi di sicurezza per gli utenti vulnerabili della strada, per la protezione bambini e per le condizioni più estreme. Le due nuove NIO elettriche testate: il suv EL7 e la berlina ET5, ottengono entrambe le 5 stelle nei crash test con il nuovo protocollo.

CRASH TEST EURO NCAP: LE NOVITA’ 2023

Le novità nel protocollo 2023 Euro NCAP, evoluzione del protocollo 2020, riguardano la protezione bambini e la valutazione della presenza e della funzionalità del sistema di avviso antiabbandono. Il sistema rileva la presenza di un bambino dimenticato in auto accidentalmente e avvisa il conducente o i servizi di emergenza. Dal 2023 si controllerà anche la possibilità di aprire i finestrini elettrici ed eventualmente le portiere elettroattuate anche in caso di immersione dell’auto, per permettere agli occupanti di uscire in sicurezza prima di finire sott’acqua.

CRASH TEST EURO NCAP: SISTEMI AEB PER MOTOCICLISTI

I sistemi di frenata autonoma si stanno evolvendo velocemente, Euro NCAP introduce per il 2023 la valutazione del sistema AEB verso i motociclisti. I test si aggiungono a quelli verso le automobili, a pedoni e ciclisti. Altra novità è l’introduzione di test del sistema di frenata autonoma verso le auto che vengono in senso opposto (come ad esempio in un sorpasso azzardato) e negli incroci. Per pedoni e ciclisti saranno premiati i sistemi che prevengono l’apertura delle porte nel caso in cui sia in arrivo un ciclista da dietro. Nuovi crash test si aggiungono per la valutazione delle zone d’impatto della testa del ciclista in caso di investimento. Inoltre un nuovo simulacro più fedele alla gamba umana viene utilizzato per la valutazione della protezione dei pedoni investiti.

NIO ET5: PROTEZIONE ADULTI E BAMBINI

La berlina elettrica NIO ET5 si comporta benissimo nel crash test offset MPDB, offrendo un’ottima protezione agli occupanti e una buona compatibilità con le altre automobili. Nel test frontale pieno la compressione del torace resta di livello accettabile per entrambi gli occupanti. La protezione dei due crash test laterali è massima. Presente anche l’airbag centrale per evitare i contatti fra gli occupanti anteriori. I bambini nei crash test ottengono il massimo punteggio. La dotazione di serie della NIO ET5 prevede il sistema e-Call avanzato, la frenata anti multicollisione. Inoltre NIO ha dimostrato la funzionalità di porte e finestrini elettrici in caso di immersione dell’auto. Per la sicurezza dei bambini è presente il controllo di presenza, per evitare di dimenticare i bambini a bordo, tuttavia l’allarme antiabbandono non rispetta i requisiti Euro NCAP.

NIO ET5: PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI

La protezione offerta dalla NIO ET5 ai pedoni e ciclisti in caso di investimento è molto buona. Ginocchia e bacino ottengono un alto punteggio, la testa soffre solo nella zona dei rigidi bordi del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con la rilevazione dei pedoni, dei ciclisti e dei motociclisti. In caso di apertura della portiera con un ciclista in arrivo l’auto emette solo un avviso. Il sistema AEB non riconosce le automobili in condizioni di sorpasso azzardato. Presente il rilevatore di attenzione del conducente, il limitatore di velocità e il mantenimento della corsia di marcia.

NIO EL7: PROTEZIONE ADULTI E BAMBINI

Il suv elettrico cinese NIO EL7 ottiene un buon punteggio nel crash test offset, tuttavia si registra una possibile elevata aggressività contro le altre automobili. Ottima invece la protezione dei due occupanti nel crash test frontale pieno. Nei crash test laterali la EL7 ottiene il massimo punteggio, grazie anche alla presenza dell’airbag centrale. In caso di tamponamento la prevenzione dal colpo di frusta è mediocre sui posti posteriori. Il sistema di e-Call avanzato e la frenata anti multicollisione sono presenti di serie sulle EL7. In caso di immersione in acqua le portiere e i vetri elettrici funzionano per un tempo adeguato alla fuga degli occupanti. La protezione bambini supera a pieni voti i due crash test. La NIO EL7 è dotata dell’avviso anti abbandono dei bambini, tuttavia non rispetta i requisiti Euro NCAP.

NIO EL7: PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI

La protezione dei pedoni in caso di investimento offerta dalla NIO EL7 è di buon livello, solo i montanti del parabrezza sono troppo rigidi per la testa dei pedoni e ciclisti. In caso di apertura della porta con un ciclista in arrivo è segnalata solo acusticamente. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene con pedoni, ciclisti, motociclisti e automobili nei test in pista. Lo stato di attenzione del conducente è rilevato tramite telecamere. Presenti di serie anche il mantenimento della corsia di marcia e il limitatore di velocità.