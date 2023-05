Auto più sicure per i pedoni: in arrivo nuovi crash test negli USA

L’agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti USA (NHTSA) ha aperto le consultazioni per introdurre nuovi standard di sicurezza per gli utenti più vulnerabili. L’agenzia governativa vorrebbe introdurre un protocollo di valutazione della sicurezza dei veicoli con crash test auto – pedoni. Qualcosa di molto simile a ciò che è previsto già nel protocollo di crash test Euro NCAP.

SICUREZZA DELLE AUTO USA MIGLIORABILE PER PEDONI E CICLISTI

Il design delle auto nuove negli USA sembra molto lontano dall’accogliere un pedone investito senza procurargli troppe lesioni. Anche l’IIHS è tornato di recente sull’argomento, definendo elevato il rischio per i ciclisti di riportare lesioni alla testa. Il New Car Assessment Program (NCAP) della National Highway Traffic Safety Administration vuole offrire informazioni comparative sulla sicurezza dei nuovi veicoli e la disponibilità di nuove caratteristiche di sicurezza. Il punteggio aiuterà i consumatori nelle fasi di acquisto e incoraggerà i Costruttori ad investire più risorse non solo nella protezione degli occupanti delle auto, ma anche di chi si trova al di fuori della stessa auto.

NEGLI USA +37% DI INCIDENTI TRA AUTO E PEDONI

Le consultazioni avviate dall’NHTSA citano i dati degli incidenti stradali negli USA, a supporto della manifestata necessità di fare adottare standard di sicurezza più alti per gli utenti deboli della strada. L’NHTSA basandosi sui dati del Department of Transportation, afferma che mentre le vittime di occupanti di veicoli passeggeri sono diminuite da 32.225 nel 2000 a 23.824 nel 2020, durante lo stesso lasso di tempo, le vittime tra pedoni sono aumentate del +37%, rispetto alle 4.739 del 2000 a 6.516 nel 2020. Questi sono il 17% di tutte le vittime stradali nel 2020. Al contrario, le lesioni ai pedoni nello stesso anno (54.769) erano inferiori al 3% di tutte le auto lesioni agli occupanti dei veicoli (2.093.246) nel 2020.

USA INDIETRO SULL’OBBLIGO DELLA FRENATA AUTOMATICA AEB

Sebbene gli incidenti tra veicoli e pedoni non si verificano con la stessa frequenza degli incidenti tra veicoli, sono particolarmente letali. Uno studio dell’NHTSA ha stabilito che in media, 53 incidenti tra veicolo e pedone su 1.000 sono incidenti mortali. L’attuale amministrazione USA ha posto il miglioramento della sicurezza stradale tra i suoi obiettivi prioritari, infatti il Dipartimento dei Trasporti ha annunciato nel 2022 investimenti per 800 milioni di dollari in oltre 500 progetti. L’NHTSA raccoglierà commenti e valutazioni nei 60 giorni successivi alla presentazione della proposta e se sarà approvata, aprirà la strada anche all’obbligo della frenata automatica AEB con riconoscimento dei pedoni, obbligatoria in Europa dal 2022 sulle nuove auto, ma non ancora negli USA.