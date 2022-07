ANCAP: dal 2023 la valutazione della sicurezza sott’acqua per le nuove auto

ANCAP ha annunciato nuovi protocolli di test dal 2023: per avere le 5 stelle i veicoli dovranno essere sicuri anche in caso di sommersione in acqua

La sicurezza della auto nuove dovrà essere solida anche sott’acqua. Dal 2023 ANCAP (l’omologo di Euro NCAP in Australia e Nuova Zelanda), introdurrà dei nuovi criteri di valutazione: i Costruttori dovranno dimostrare di impegnarsi di più per aumentare la probabilità di sopravvivenza degli occupanti anche in caso di immersione in acqua delle auto per ottenere 5 stelle. Ecco le novità in anteprima.

NUOVE VALUTAZIONI ANCAP SULLA SICUREZZA DELLE AUTO SOTT’ACQUA

Il magazine australiano di news CarExpert ha riportato le dichiarazioni di Carla Hoorweg, CEO di ANCAP, che ha introdotto i nuovi test dell’Australian New Car Assessment Program. “Sebbene sia importante non percorrere una strada allagata, i recenti eventi alluvionali ci hanno nuovamente ricordato che le inondazioni possono inaspettatamente sommergere un veicolo e i suoi occupanti”. Dal 2023 le auto dovranno dimostrare di avere delle caratteristiche che permettono agli occupanti di uscire dall’abitacolo anche in caso di allagamento e sommersione. La nuova valutazione è un’estensione delle verifiche che anche gli altri enti indipendenti per la sicurezza effettuano già per capire se l’uscita degli occupanti o l’intervento dei primi soccorritori è facilitato dall’apertura delle porte dopo gli impatti.

ANCAP: 5 STELLE SOLO ALLE AUTO CHE SUPERANO QUESTE VALUTAZIONI

La valutazione di immersione che sarà introdotta da ANCAP nel 2023 consisterà nel verificare se i Costruttori auto forniscono prove documentate che, per un tempo massimo di 10 minuti dall’immersione di un’auto in acqua:

– le porte possono essere aperte, anche in assenza di alimentazione elettrica;

– gli alzacristalli elettrici possono ancora funzionare per permettere agli occupanti di mettersi in salvo.

Nel caso non sia possibile assicurare il funzionamento degli alzacristalli elettrici sott’acqua, il Costruttore dovrà fornire un sistema alternativo (es. un martello rompivetro di emergenza). Inoltre dovranno essere riportate nel libretto dell’auto informazioni specifiche per l’apertura o la rottura dei finestrini laterali in caso di allagamento dell’auto o immersione.

ANCAP: DAL 2023 PIU’ SICUREZZA ANCHE PER I BAMBINI DIMENTICATI IN AUTO

E’ probabile che la soluzione del martelletto di emergenza già diffusa sui mezzi di trasporto pubblico sarà più utilizzata anche sulle auto di massa. Fatto sta che per ottenere il massimo della valutazione della sicurezza nei crash test ANCAP, i Costruttori dovranno impegnarsi di più. Oltre alle valutazioni della sicurezza in caso di sommersione delle auto, dal 2023, sarà attribuito un punteggio anche alla presenza dei sistemi di rilevamento di bambini a bordo. Mentre già oggi per ambire al massimo voto, le nuove auto in Australia devono offrire un sistema AEB (frenata di emergenza autonoma) e LSS (aiuto al mantenimento della corsia) ben funzionanti.