Volvo cede i clienti con l’abbonamento auto by Care

Volvo sta attualmente attraversando una fase di profonda revisione strategica, con un significativo ripensamento del programma Care by Volvo, la soluzione di abbonamento ai veicoli lanciata nel 2017. Questo programma, inizialmente sviluppato sotto la guida dell’ex CEO Hakan Samuelsson, rappresentava una vera innovazione per il settore automobilistico, offrendo ai clienti un’alternativa al leasing tradizionale attraverso un servizio tutto compreso, che includeva manutenzione, assicurazione e altri vantaggi senza alcun acconto o pagamento finale. Tuttavia, il recente annuncio di Volvo fa capire l’intenzione di trasferire la gestione del programma a partner esterni.

ABBONAMENTO AUTO VOLVO BY CARE: COSA CAMBIA

Secondo quanto riportato da AutoNews, Volvo ha annunciato di trasferire i contratti attivi a nuovi partner in Germania, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia con l’obiettivo di garantire un passaggio fluido per i clienti e preservare la continuità delle soluzioni di finanziamento. La decisione di esternalizzare il programma sarebbe parte di una più ampia strategia volta a focalizzare le risorse interne sull’ulteriore digitalizzazione delle operazioni aziendali e sull’ottimizzazione dei prodotti offerti, per rispondere meglio alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni digitali e veicoli elettrici.

Nonostante l’annuncio, restano ancora molte incognite riguardo le condizioni economiche future con i nuovi partner. Ad oggi, Volvo non ha fornito dettagli specifici su eventuali variazioni di prezzo o modifiche ai termini contrattuali per chi ha già aderito al programma o per i nuovi clienti che si apprestano a farlo.

LE MOTIVAZIONI DIETRO IL CAMBIAMENTO

La mossa di Volvo di esternalizzare Care by Volvo si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare l’efficienza operativa e prepararsi alle evoluzioni del portafoglio prodotti. Il portavoce Russell Datz ha affermato che la decisione di sospendere il programma, almeno negli Stati Uniti, consentirà all’azienda di concentrarsi sulle sue principali offerte e sull’introduzione di nuovi modelli, migliorando l’efficienza interna. Negli Stati Uniti però il programma era già stato sospeso temporaneamente il 12 settembre 2023, nonostante un tentativo di rilancio avvenuto all’inizio dello stesso anno.

IL FUTURO ELETTRICO E DIGITALE VOLVO

L’obiettivo di Volvo di diventare una casa automobilistica esclusivamente elettrica entro il 2030 richiede ingenti risorse e per ora resta una strada in salita. Le cose infatti sono andate diversamente da quanto sperato e Volvo ha annunciato che non riuscirà a raggiungere l’obiettivo delle vendite EV entro il 2030, a causa delle condizioni di mercato.

L’esternalizzazione del programma di abbonamento è evidentemente un tentativo di razionalizzare le operazioni, concentrando le risorse sui progetti chiave per il futuro, quali l’espansione della gamma di veicoli elettrici e il rafforzamento dell’infrastruttura digitale.