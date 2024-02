Uber, senza guida autonoma ricomincia a fare profitti

Uber ha pubblicato i risultati finanziari del 2023 e per la prima volta fa un annuncio sui profitti che gli investitori aspettavano da tempo. Il gigante tecnologico che si è specializzato ormai prevalentemente nei servizi di ride-hailing e consegna ha registrato per la prima volta un profitto annuo dopo una sequenza di bilanci in perdita. È una svolta rincorsa dall’avvicendamento dei CEO, figlia anche di una maggiore consapevolezza sul reale potenziale di sviluppo della guida autonoma nei test su strada. L’impennata delle prenotazioni di servizi di consegna a domicilio durante la pandemia e il ritorno alla vita normale per i pendolari hanno favorito scelte strategiche che l’attuale CEO di Uber, Dara Khosrowshahi, vuole rafforzare per mantenere una crescita sostenibile e proficua anche nel 2024. Ecco tutti i dati dei risultati finanziari Uber nel 2023.

L’UTILE DI UBER TORNA POSITIVO NEL 2023

Nel corso del 2023, Uber è riuscita a invertire la tendenza delle perdite registrate negli anni precedenti, realizzando un utile operativo di 1,1 miliardi di dollari rispetto alla perdita di 1,8 miliardi di dollari registrata nell’anno precedente. Un traguardo raggiunto soprattutto grazie alla crescita delle prenotazioni tramite la piattaforma (+24% di corse prenotate), che anche durante la pandemia hanno trainato i ricavi con Uber Eats. Probabilmente catalizzato anche dalla vendita della divisione che si occupava dei test su strada di guida autonoma. Nonostante tumultuosi movimenti degli autisti nel mondo legati agli accordi contrattuali e allo stop di Uber Eats in Europa dal 2023, ecco come ha recuperato l’utile operativo negli ultimi anni:

+1,11 miliardi di dollari nel 2023;

-1,83 miliardi di dollari nel 2022;

-3,83 miliardi di dollari nel 2021;

-4,86 miliardi di dollari nel 2020;

-8,59 miliardi di dollari nel 2019;

RICAVI DI UBER NEL 2023 CRESCIUTI DEL 22%

Il passaggio al segno + è stato alimentato da un aumento delle prenotazioni nel 2023 per un valore totale di 37,6 miliardi di dollari rispetto ai 30,7 miliardi nel 2022. I risultati finanziari Uber 2023 sono frutto di una strategia di crescita mirata all’espansione dei servizi di trasporto, mobilità e consegna a domicilio:

Servizi di Taxi e Mobilità Uber , da 14,9 miliardi di $ nel 2022 a 19,28 miliardi di $ nel 2023 ( +29% );

Consegne Uber, da 14,3 miliardi di $ nel 2022 a 17,1 miliardi di $ nel 2023 (+19%);

, da 14,3 miliardi di $ nel 2022 a 17,1 miliardi di $ nel 2023 ( ); Trasporto Uber, da 1,54 miliardi di $ nel 2022 a 1,28 miliardi di $ nel 2023 (-17%);

PREVISIONI FINANZIARIE DI UBER PER IL 2024

“Il 2023 è stato un punto di svolta per Uber, dimostrando che possiamo continuare a generare una crescita forte e redditizia su larga scala”, ha affermato Dara Khosrowshahi, CEO Uber Technologies. “Il nostro pubblico è più vasto e coinvolto che mai, con la nostra piattaforma che ha alimentato una media di quasi 26 milioni di viaggi lo scorso anno.” Nel 2024 il colosso tecnologico prevede che le prenotazioni lorde di corse nel Q1 2024 cresceranno ulteriormente a circa 37,0 – 38,5 miliardi di dollari, con un EBTDA rettificato da 1,26 a 1,34 miliardi di dollari. D’altronde gli investitori non attendevano altro, senza i test di guida autonoma diventati una macchina mangia soldi anche per le Case auto.