Stellantis torna in ACEA. Luca De Meo: “Bentornata”

La richiesta di Stellantis di rientrare nell’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA) ha suscitato reazioni positive nel settore, confermando l’importanza strategica di una cooperazione sempre più stretta tra i principali attori dell’industria automobilistica europea. Luca de Meo, Presidente di ACEA e Amministratore Delegato del Gruppo Renault, ha accolto con entusiasmo questa iniziativa, sottolineando il valore della solidarietà industriale in un momento critico per il futuro della mobilità sostenibile in Europa.

QUANDO E PERCHE’ STELLANTIS È USCITA DALL’ACEA

Stellantis ha lasciato l’Associazione dei Costruttori Automobilistici Europei (ACEA) il 1° gennaio 2023, dopo aver lanciato il “Freedom of Mobility Forum” nel giugno 2022. Una decisione motivata dalla volontà di prendere una posizione netta nei confronti delle normative europee, che l’azienda considerava troppo sbilanciate al blocco delle vendite di auto con motore ICE, in particolare in relazione alle politiche di transizione verso veicoli elettrici. Tuttavia, con il cambio di leadership, le dimissioni di Carlos Tavares e chi lo sostituirà temporaneamente, Stellantis ha annunciato il suo ritorno in ACEA a partire dal 1° gennaio 2025. Questo rientro segna un cambiamento strategico significativo per l’azienda, che quindi intende collaborare con altri produttori per affrontare le sfide della transizione verso la mobilità elettrica e poter partecipare attivamente al dibattito sulle normative europee.

ACEA SUL RITORNO DI STELLANTIS: IMPORTANTE RESTARE UNITI

“ACEA accoglie con favore la domanda di Stellantis di rientrare nell’associazione. Data l’attuale crisi di competitività senza precedenti in Europa e la necessità collettiva di affrontare le sfide della transizione ecologica, è più importante che mai restare uniti”, ha dichiarato de Meo, in un comunicato stampa ACEA. Il Presidente ha enfatizzato come la collaborazione tra i costruttori sia cruciale per garantire una transizione competitiva e sostenibile verso la mobilità a emissioni zero, preservando al contempo il ruolo centrale dell’Europa nel panorama globale.

UN’ALLEANZA STRATEGICA PER LA SOSTENIBILITÀ DEL MERCATO

ACEA rappresenta attualmente i 15 principali costruttori di automobili, veicoli commerciali e autobus con sede in Europa, tra cui BMW Group, Daimler Truck, Ferrari, Ford of Europe, Hyundai Motor Europe, Iveco Group, Renault Group e Volkswagen Group. Questi membri, pur rimanendo concorrenti sul mercato, condividono un obiettivo comune: guidare una transizione verso la mobilità sostenibile che sia allo stesso tempo efficiente e competitiva.

Il ritorno di Stellantis nell’associazione rappresenta un segnale importante per rafforzare l’unità del settore in un periodo caratterizzato da sfide significative, tra cui la crescente pressione normativa, l’esigenza di investimenti massicci nella ricerca e sviluppo di tecnologie a basse emissioni, e le tensioni geopolitiche che influenzano le catene di approvvigionamento globali.