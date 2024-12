Stellantis, Tavares: ecco chi lo sostituirà fino al nuovo CEO

L’annuncio delle dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di CEO Stellantis, figura centrale che ha guidato il gruppo sin dalla sua nascita, ha condotto a una fase di riassetto critica. Si, perché in realtà Tavares avrebbe dovuto lasciare l’incarico nel 2026, come da dichiarazioni ufficiali. In molti però avrebbero scommesso sulla sua uscita volontaria anticipata: ci avrebbero preso. Il nuovo CEO Stellantis dopo Tavares avrà una grossa responsabilità, forse ancora più grande di quella lasciata da Sergio Marchionne a Torino e passata nelle mani di Tavares. Cosa succede ora? Intanto, per garantire continuità operativa e una governance efficace, il Consiglio di Amministrazione ha istituito un Comitato Esecutivo ad Interim (CEI), una struttura di vertice temporanea sotto la supervisione diretta del Presidente John Elkann.

I PRIMI NOMI DOPO LE DIMISSIONI DI TAVARES DA CEO STELLANTIS

Il CEI avrà il compito di dirigere il gruppo fino alla nomina di un nuovo CEO Stellantis, che sarà nominato entro la prima metà del 2025 da parte di un Comitato Speciale del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo Stellantis avrà il compito di mantenere la stabilità del gruppo e assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici nel breve termine.

I membri del Comitato Esecutivo ad Interim Stellantis dopo le dimissioni di Tavares sono stati pescati da una rosa di dirigenti di alto rango, che faranno capo al Presidente John Elkann:

Xavier Chéreau , responsabile delle Risorse Umane e del Patrimonio storico del gruppo.

, responsabile delle del storico del gruppo. Ned Curic , a capo di Ingegneria, Tecnologia, Software e Free2move , l’offerta di mobilità innovativa di Stellantis.

, a capo di , l’offerta di mobilità innovativa di Stellantis. Arnaud Deboeuf , incaricato di Produzione e Supply Chain , elementi chiave per il miglioramento dell’efficienza industriale.

, incaricato di , elementi chiave per il miglioramento dell’efficienza industriale. Antonio Filosa , che guida le operazioni nelle Americhe , compreso il portafoglio dei marchi americani e Maserati Design .

, che guida le , compreso il portafoglio dei marchi americani e . Béatrice Foucher , responsabile della Pianificazione strategica.

, responsabile della strategica. Jean-Philippe Imparato , supervisore per l’Europa e i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot.

, supervisore per e i marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, FIAT, Lancia, Opel e Peugeot. Douglas Ostermann , alla guida delle Finanze del gruppo.

, alla guida delle del gruppo. Maxime Picat , responsabile degli Acquisti , della Qualità dei Fornitori e delle operazioni nelle regioni Medio Oriente, Africa, India, Asia Pacifico e Cina, compresa Leapmotor International.

, responsabile degli , della Qualità dei Fornitori e delle operazioni nelle regioni Medio Oriente, Africa, India, Asia Pacifico e Cina, compresa International. Philippe de Rovira, a cui fanno capo le società affiliate.

DOPO TAVARES, TORNA UNO DEI FEDELISSIMI DI SERGIO MARCHIONNE

A rafforzare il CEI, operano una serie di Vicepresidenti esecutivi, direttamente sotto la supervisione del Presidente Elkann. Questi includono Bertrand Blaise (Comunicazioni e CSR), Olivier Bourges (Customer Experience), Giorgio Fossati (General Counsel), Santo Ficili (Maserati e Alfa Romeo), Olivier François (Marketing e FIAT, Abarth, DS) e Clara Ingen-Housz (Public Affairs).

Un ruolo chiave è stato affidato a Richard Palmer che, in qualità di Special Advisor del Presidente Elkann, contribuirà all’elaborazione delle strategie del gruppo. Questa nomina non è affatto passata inosservata dopo i motivi delle dimissioni di Tavares da CEO Stellantis: “punti di vista differenti tra CEO e CDA”. Proprio Palmer, però aveva “lasciato” il ruolo di Chief Financial Officer a 2 anni dalla nascita di Stellantis, dopo essere stato per anni uno dei consiglieri fidati di Sergio Marchionne.

LUCA DE MEO, NUOVO CEO STELLANTIS DOPO LE DIMISSIONI DI TAVARES?

Una notizia che si rincorre ogni volta che un Top manager Automotive si dimette, riguarda Luca De Meo, CEO Renault Group, al posto di Carlos Tavares. Una notizia ovviamente priva di fondamento, a meno di colossali (improbabili) colpi di scena. Anche perché De Meo avrebbe preso le distanze dalla vicenda Tavares restituendo ai mittenti qualsiasi domanda in merito, come scrive il Sole24Ore.

Ancora prima delle dimissioni di Tavares da CEO Stellantis, De Meo aveva preso posizioni molto nette anche nei confronti dello stesso manager portoghese. Quando Tavares ha chiesto nuovi incentivi per l’Italia, De Meo ha commentato che “le auto belle si vendono anche senza incentivi”, forte dei risultati finanziari di Gruppo nel primo semestre del 2024.

Per sapere davvero chi sostituirà Carlos Tavares a capo di Stellantis, quindi bisognerà attendere fino alla prima metà del 2025.