Stellantis: giù costi e margini fornitori per restare competitivi

L’industria automobilistica globale è attualmente sottoposta a pressioni evidenti, poiché l’evoluzione delle tecnologie elettriche proposte dalle Case auto cinesi possono rappresentare una seria minaccia. In occasione dell’assemblea con gli azionisti in cui ha mostrato i risultati finanziari del primo semestre 2023, Carlos Tavares, CEO Stellantis, ha parlato della strategia che sarà necessaria per restare competitivi sul mercato. Una strategia che già Tesla ha adottato, abbassando i prezzi e rinunciando ai profitti, ma anche rivoluzionando il processo produttivo in blocchi per tagliare i costi. Anche Stellantis punta a tagliare i costi ma in modo diverso.

STELLANTIS TAGLIA I COSTI AUTO E I MARGINI DEI FORNITORI OE

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha esposto la strategia del gruppo durante l’ultimo incontro con gli azionisti, contestualmente alla presentazione dei dati fiscali dell’azienda. In questo intervento, ha posto una richiesta diretta ai fornitori dell’azienda: serve ridurre i margini sui prodotti per consentire a Stellantis di competere con le elettriche cinesi. Secondo Tavares, la rete di fornitori di Stellantis dovrebbe aderire al medesimo approccio di riduzione dei costi che è stato adottato all’interno degli stabilimenti dell’azienda. Questa strategia, sebbene sia stata oggetto di malcontento e proteste da parte dei lavoratori (per riduzione del personale e chiusure negli USA), è vista come essenziale per il futuro competitivo dell’azienda.

LE DICHIARAZIONI DI TAVARES, CEO STELLANTIS SULLA RIDUZIONE DEI COSTI

“I fornitori dovrebbero abbracciare la stessa linea che abbiamo promosso nei nostri stabilimenti e fare la loro parte”, ha affermato Tavares, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso alla riduzione dei costi. Il CEO Stellantis anticipa un intervento aggressivo nella ristrutturazione della catena di approvvigionamento del gruppo, con l’obiettivo di diminuire i costi per poter competere efficacemente con le auto elettriche a basso costo. Questa visione suggerisce che eventuali tagli dei prezzi sulle elettriche Stellantis passeranno necessariamente attraverso una riduzione dei costi di produzione, inclusi quelli dei fornitori. Insomma la guerra dei prezzi è ufficialmente aperta anche per Stellantis e i fornitori OE saranno in prima linea a combatterla.

TAGLIARE I COSTI PER COMPETERE CON LE AUTO ELETTRICHE ECONOMICHE

L’intervento di Tavares evidenzia il dinamismo dell’industria automobilistica e il crescente impatto delle innovazioni tecnologiche. D’altronde Stellantis ha ben chiara la strategia di elettrificazione per l’Europa: 24 BEV sul mercato che raddoppierà entro la fine del 2024. Sebbene il percorso verso la riduzione dei costi possa essere turbolento, è inevitabile proporre auto elettriche a basso costo per garantire un’elettrificazione di massa che rischia di essere affidata ai Brand cinesi. Da ricordare infatti che se fino ad oggi le vendite di auto elettriche cinesi in Europa sono state marginali, le cose stanno per cambiare profondamente. BYD, il primo costruttore di auto elettriche sta già stringendo accordi con gruppi di concessionari italiani. E poi ci sono Volkswagen e Tesla, entrambe in procinto di lanciare modelli elettrici dal prezzo accattivante.