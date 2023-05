Service Day 2023: torna l’evento su vendita e riparazione auto

Il Service Day, l’evento dedicato al post vendita e alla riparazione auto torna con la terza edizione. Dopo l’ultima prima della pandemia a cui ha partecipato anche SicurAUTO.it presentando i dati esclusivi del primo Report sulla manutenzione di auto elettriche e connesse, Service Day torna di nuovo in presenza e potrebbe essere anche possibile un nostro nuovo coinvolgimento per l’edizione del 2023 visto che stiamo lavorando ad un nuovo report Aftermarket su auto connesse ed elettriche. Le date dell’evento saranno il 27 e 28 ottobre 2023 a Veronafiere. Ecco tutte le informazioni in anteprima sull’evento.

LE DATE DEL SERVICE DAY 2023 A VERONA FIERE

La conferma ufficiale del Service Day 2023 arriva con l’accordo tra Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto e Luca Montagner, Senior Advisor & Partner di Quintegia, per fare crescere il Service Day. Service Day è una 2 giorni di lavoro focalizzata sulle attività di assistenza e riparazione, con l’obiettivo di mettere in luce sfide ed opportunità per gli operatori nei prossimi anni. Il programma è così suddiviso:

venerdì 27 ottobre è la giornata prevalentemente dedicata alle concessionarie e ai riparatori autorizzati , con alcuni incontri riservati delle Case auto insieme alle proprie reti di assistenza.

è la giornata prevalentemente dedicata alle , con alcuni incontri riservati delle Case auto insieme alle proprie reti di assistenza. sabato 28 ottobre è la giornata maggiormente focalizzata sui riparatori e carrozzerie indipendenti oppure affiliati a network

Sarà presente uno spazio espositivo con servizi e prodotti innovativi per gli operatori del post vendita, ci sarà la partecipazione delle case automobilistiche attraverso la partnership con AsConAuto sul fronte dei ricambi e la possibilità di affrontare temi caldi per il service come la transizione ecologica e le nuove forme di mobilità.

IL COMMENTO DI QUINTEGIA SULL’ACCORDO CON ASCONAUTO PER SERVICE DAY 2023

Luca Montagner, Senior Advisor & Partner di Quintegia e Associate Director Italy at ICDP – International Car Distribution Programme, commenta la stipula dell’accordo triennale con AsConAuto: “La nostra è una partnership a tutto tondo, che abbraccia sia i contenuti, sui quali si lavora sempre a quattro mani, sia sulla formula vincente del format. Siamo impegnati per qualificare ancora di più le presenze e coinvolgere maggiormente le concessionarie, non solo i service manager ma anche i titolari protagonisti diretti e che hanno la funzione importante di traino. Dall’evoluzione del post vendita passerà buona parte della sopravvivenza dei dealer”.

ASCONAUTO AL SERVICE DAY 2023 CON QUINTEGIA

Il presidente Roberto Scarabel segue: “Service Day avrà una valenza diversa dal passato con due facce. Da un lato si focalizza sugli autoriparatori perché sono nostri clienti, dall’altro sulle concessionarie che devono diventare a trazione ‘integrale’. Se si passerà ai contratti di agenzia il service diventerà un pilastro fondamentale per le nostre aziende insieme all’usato, ai finanziamenti e ai prodotti assicurativi e dovrà coprire gran parte dei costi comuni aziendali. Oggi c’è grande incertezza e disorientamento tra i clienti che devono sostituire la propria auto. La riparazione assume un valore notevole: utilizzare ricambi originali di qualità vuole dire poter posticipare in serenità l’acquisto di una nuova auto. Non partecipare al Service Day significherà perdere un passaggio importante per il futuro del proprio business”.