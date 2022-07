Riparazioni auto: 3 officine su 5 aumenteranno i prezzi in UK

Costi operativi in aumento e interventi in calo nel Regno Unito hanno spinto le officine a decidere di aumentare i prezzi nel secondo semestre 2022

L’aumento dei costi energetici e la diminuzione della spesa per gli interventi in officina degli ultimi mesi hanno spinto gli autoriparatori britannici a prevedere un aumento dei prezzi nel secondo semestre 2022. Lo hanno comunicato 3 officine su 5 al Motor Ombudsman, l’ente che autoregola l’industria automobilistica del Regno Unito attraverso codici di condotta. Ecco quali sono gli interventi di manutenzione che hanno subito la maggiore contrazione nel Regno Unito.

INDAGINE SUI COSTI DI OFFICINA NEL REGNO UNITO

Il 63% delle officine e dei concessionari indipendenti nel Regno Unito ha dichiarato al Motor Ombudsman che cercherà di aumentare i prezzi dopo un primo semestre 2022 non proprio florido. I fattori a cui è imputata questa previsione sono principalmente l’aumento dei costi dell’energia e un minore flusso di automobilisti in officina. Complice anche l’aumento del prezzo del carburante, gli automobilisti inglesi cercano di risparmiare sull’utilizzo e sulla manutenzione delle autovetture. L’indagine Motor Ombudsman ha rilevato che tra le altre cause lamentate dagli autoriparatori in UK ci sono:

– la carenza di parti e componenti,

– un minor numero di revisioni nei primi sei mesi dell’anno.

Anche l’aumento dei costi operativi nei primi sei mesi dell’anno spaventa gli autoriparatori: 4 su 5 hanno affermato che è diventata la loro principale preoccupazione.

9 AUTOMOBILISTI SU 10 NON PRENOTANO PIU’ UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE

Come riporta ThisIsMoney le 86 aziende britanniche che hanno risposto al sondaggio hanno dichiarato di aver già constatato una diminuzione del flusso di auto o un evidente taglio alla spesa per la manutenzione delle auto private. Circa il 71% delle officine ha segnalato un calo della manutenzione e delle riparazioni ordinarie nei primi sei mesi 2022 rispetto all’anno scorso. Il 90% delle officine invece ha dichiarato di aver assistito a una diminuzione anno dopo anno dei conducenti che prenotano un tagliando di manutenzione annuale per le loro auto. A proposito se non conosci le differenze tra checkup, revisione e tagliando, te e spiega il video qui sotto.

GLI INTERVENTI MENO RICHIESTI NELLE OFFICINE DEL REGNO UNITO

Tornando all’indagine invece, il 58% delle officine nel Regno Unito ha dichiarato che sempre meno automobilisti richiedono controlli e rabbocchi di fluidi, come:

– olio motore;

– liquido di raffreddamento;

– gas dell’aria condizionata.

Mentre con il 55% che ha segnalato un calo delle richieste di sostituzione di parti usurabili, come pneumatici, dischi freno e spazzole tergicristallo. “La nostra ricerca ha dimostrato che le officine stanno gestendo una moltitudine di sfide finanziarie ed economiche finora”, ha dichiarato Bill Fennell, Managing Director & Chief Ombudsman.