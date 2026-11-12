Ricambi Geely in Italia: accordo con Cierreffe (Intergea) per la logistica

Cierreffe SpA, società del Gruppo Intergea specializzata nella distribuzione dei ricambi auto, diventa operatore logistico esclusivo per il colosso cinese Geely sul mercato italiano. L’accordo è stato siglato con Jameel Motors Italy, che gestisce in Italia la distribuzione ufficiale di Geely e Zeekr, due marchi del costruttore cinese Geely Auto Group. Jameel Motors Italy fa parte di Jameel Motors, distributore globale di veicoli e soluzioni per la mobilità appartenente al gruppo Abdul Latif Jameel.

DALLA RICEZIONE DELLE MERCI ALLA DISTRIBUZIONE POST-VENDITA

L’intesa affida a Cierreffe la gestione integrata dell’intera filiera logistica dei ricambi Geely: dalla ricezione e stoccaggio delle merci, all’evasione degli ordini, fino alla distribuzione della rete post-vendita. L’obiettivo è assicurare efficienza, rapidità e continuità di servizio a supporto della crescita del marchio, garantendo un’ampia gamma di ricambi a tutti gli autoriparatori.

Cierreffe opererà attraverso tre principali hub logistici: Fagnano Olona (VA), Settimo Torinese (TO) e il nuovo plant all’interno dell’Interporto di Novara. Il perimetro dei servizi include le operazioni doganali all’importazione, ricezione, controllo, stoccaggio delle merci, movimentazione, picking, imballaggio, preparazione delle spedizioni, gestione delle uscite fino alla distribuzione dell’ultimo miglio.

GARANTIRE CONTINUITÀ E RAPIDITÀ DI APPROVVIGIONAMENTO

Cierreffe vanta una comprovata esperienza nella gestione dei servizi logistici per i marchi orientali distribuiti sul mercato italiano ed europeo. A questo proposito ricordiamo anche gli esempi di BYD e di Omoda che SICURAUTO.it ha raccontato nello speciale Aftersales Brand Emergenti. Il consolidato modello operativo di Cierreffe oggi rappresenta un punto di riferimento unico per la distribuzione del ricambio originale e il collegamento con la rete degli autoriparatori sul territorio nazionale.

L’organizzazione, guidata dall’AD Aurelio Pagani, si avvale di processi strutturati e KPI dedicati. Gli ordini ricevuti entro le ore 14 vengono evasi nella stessa giornata lavorativa, con un obiettivo del 95% di conformità del servizio. L’infrastruttura logistica, i processi dedicati e il personale qualificato consentono di garantire continuità e rapidità di approvvigionamento alla rete di assistenza e riparazione, elementi fondamentali per accompagnare lo sviluppo di Geely sul mercato italiano.

MARCHIO GEELY IN FORTE ESPANSIONE

L’accordo si inserisce in una fase di espansione del marchio Geely, impegnato a rafforzare il proprio posizionamento nel settore della mobilità EV e delle tecnologie ibride. In questo scenario, la disponibilità del ricambio originale e l’efficienza della rete di assistenza sono elementi strategici per consolidare la presenza del brand e la fiducia verso gli autoriparatori.

Attraverso la partnership con Cierreffe, Jameel Motors Italy punta a garantire alla rete italiana un’infrastruttura logistica affidabile, capace di sostenere la crescita di Geely e di supportare il servizio post-vendita. Per Cierreffe, l’accordo rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della distribuzione ricambi al fianco dei nuovi brand internazionali.