Revisioni veicoli: +7,4% la produttività dei centri autorizzati nel 2023

Nel 2023, l’Italia ha visto un’attività intensa nei centri di revisione, con un totale di 18.155.631 revisioni effettuate su autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. E’ quanto emerge dai dati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec, la principale rassegna internazionale di attrezzature per l’aftermarket e le officine. Questi controlli sono stati realizzati in 9.272 centri autorizzati, evidenziando una crescita significativa nel settore.

AUMENTO DELLE REVISIONI: UN TREND IN CRESCITA

Ogni centro di revisione ha effettuato, in media, 1.958 revisioni nel corso dell’anno 2023. Questo rappresenta un aumento del 7,4% rispetto ai dati del 2022, quando la media era di 1.823 revisioni per centro. Questi dati sono stati elaborati dall’Osservatorio Autopromotec, sulle informazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle revisioni autoveicoli.

Per valutare la produttività dei centri di revisione a livello regionale, l’Osservatorio Autopromotec ha creato un indice, ponendo la produttività media nazionale a 100. Questo indice permette di confrontare le diverse regioni e individuare quelle più virtuose. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

LE REGIONI CON MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Liguria è la regione che si distingue maggiormente. Con 173 centri autorizzati, ha effettuato 506.985 revisioni, raggiungendo una media di 2.931 revisioni per centro. Questo risultato corrisponde a un indice di produttività di 149,7, ben al di sopra della media nazionale.

Il Piemonte segue con una media di 2.479 revisioni per centro, ottenendo un indice di 126,6. Anche Toscana mostra una forte performance con 2.276 revisioni per centro, e un indice di 116,2.

LE REGIONI CON MINORE PRODUTTIVITÀ

Al contrario, alcune regioni mostrano indici di produttività inferiori rispetto alla media nazionale. Il Molise registra una media di 1.447 revisioni per centro, con un indice di 73,9. La Calabria segue con 1.380 revisioni per centro e un indice di 70,5. La Basilicata è la regione con l’indice più basso, 63,3, e una media di 1.239 revisioni per centro.