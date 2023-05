Revisioni auto: centri autorizzati cresciuti del +21,1% in 10 anni

Gran bel balzo dei centri autorizzati a effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli: l’Osservatorio Autopromotec ha infatti ‘censito’ i centri attivi in Italia nel 2022 registrando un importante aumento rispetto al 2013. La crescita è chiaramente un segnale positivo perché la revisione auto, oltre che obbligatoria per legge, rappresenta una procedura fondamentale per garantire la sicurezza stradale e diminuire l’impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese.

REVISIONI AUTO: LA CRESCITA DEI CENTRI AUTORIZZATI REGIONE PER REGIONE

Nello specifico l’Osservatorio Autopromotec ha contato 9.172 centri autorizzati nel 2022. Dieci anni prima, nel 2013, erano invece 7.575. Ciò significa che in quest’arco di tempo i centri attivi in Italia sono aumentati del +21,1% per un totale di 1.597 unità.

La crescita maggiore del numero di centri autorizzati a eseguire le revisioni auto in Italia si è verificata in Campania (+31,4%), seguita da Sardegna (+29,5%), Calabria (+28,3%), Sicilia (+26,4%) e Lazio (+22,4%). Molto bene quindi il Sud Italia. Viceversa crescita più contenuta in Valle d’Aosta, passata da 19 a 21 centri (+10,5%), in Trentino-Alto Adige (+8,9%) e in Friuli-Venezia Giulia (+4,2%). Come nel 2013, anche nel 2022 la regione con il maggior numero di centri di revisione auto è la Lombardia (1.524), seguita dal Veneto (885) e dal Lazio (791).

Nella seguente tabella il dettaglio relativo a tutte le regioni italiane, con il confronto 2013 – 2022.

CENTRI REVISIONE AUTO LOMBARDIA: LA PROVINCIA DI PAVIA SFONDA IL 40%

A proposito di Lombardia, rispetto al 2013, quando erano attivi 1.247 centri, si è verificata una crescita del +22,2%, superiore alla media nazionale. La provincia lombarda in cui è stata registrata la maggior crescita del numero di centri di revisione auto è Pavia (+40,4%), seguita da Brescia (+31,4%), Varese (+27,5%), Sondrio (+26,9%), Bergamo (+26,4%) e Mantova (+26,2%). A Milano + Monza e Brianza la crescita decennale si è fermata al +18,4%. Di seguito i dati di tutte le province.

REVISIONI AUTO: NEL 2022 SPESA AUMENTATA NONOSTANTE IL LEGGERO CALO DEI CONTROLLI

Ricordiamo, come abbiamo già riportato qualche settimana fa, che nel 2022 gli italiani hanno speso 1.175,4 milioni di euro per effettuare la revisione auto nelle officine private autorizzate. Rispetto al 2021, quando la spesa per le revisioni auto era stata di 1.028,8 milioni di euro, l’esborso è aumentato del 14,2%. Nel 2022 sono state 14.877.795 le revisioni auto effettuate nei centri autorizzati, in lieve calo (-0,4%) rispetto alle 14.931.174 revisioni eseguite nel 2021. Tuttavia, nonostante la leggera diminuzione del numero di revisioni effettuate, nel 2022 la spesa complessiva è comunque aumentata di 146,6 milioni di euro a causa del rincaro della tariffa ministeriale per le revisioni effettuate nei centri privati. La differenza si può comunque recuperare, anche se non completamente, richiedendo il Bonus revisione auto 2023.