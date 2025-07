Quali sono i migliori siti web delle Case auto? La classifica 2025

Per molti utenti, anche l’acquisto dell’auto inizia online, attraverso i siti web della Case auto che giocano un ruolo sempre più strategico nella fase finale dell’acquisto, anche se poi viene finalizzata di persona in concessionaria con l’acconto o la caparra. Ma secondo la nuova indagine J.D. Power 2025 U.S. Manufacturer Website Evaluation Study, una quota significativa dell’esperienza digitale offerta dai brand automobilistici statunitensi resta al di sotto delle aspettative.

J.D. POWER: I CONTENUTI VENGONO PRIMA DEI FRONZOLI DIGITALI

Nell’indagine di J.D. Power 2025, ben il 32% dei siti dei marchi generalisti e il 38% di quelli premium non soddisfa i requisiti base di velocità, design coerente, layout ordinato e aspetto moderno. Un gap che incide direttamente sulla soddisfazione del cliente, con uno scarto di 88 punti tra i siti che rispettano gli standard fondamentali (752 su 1000) e quelli che falliscono (664 su 1000).

Secondo Jon Sundberg, Senior Director of Digital Solutions di J.D. Power, “Animazioni e video in autoplay possono rendere più accattivanti i siti, ma spesso ma spesso fanno apparire il sito più lento agli occhi degli utenti.”

LO STUDIO J.D. POWER SUI SITI WEB DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE

Lo studio condotto a maggio 2025 si basa sulle risposte di 11.863 acquirenti di veicoli nuovi che hanno dichiarato di voler acquistare un nuovo veicolo entro i successivi 12 mesi. I clienti ritengono prioritario investire prima negli elementi informativi fondamentali dei siti web delle Case automobilistiche. Quando questi sono carenti, anche strumenti evoluti per la ricerca veicolo o configuratori dettagliati faticano a compensare. Curiosamente, i siti automotive risultano meno efficaci rispetto a quelli di settori come gestione del patrimonio, fondi pensione o assicurazioni— settori che, secondo J.D. Power, sono storicamente meno noti per la loro innovazione visiva.

I MIGLIORI SITI WEB DELLE CASE AUTO: CLASSIFICA 2025

La classifica dei siti web che riescono a combinare estetica, funzionalità e velocità vede Mercedes-Benz in vetta tra i marchi premium con un punteggio di 788 (lo è stato anche nell’indagine del 2024). Seguono Audi e Tesla, entrambe a quota 758. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.

Tra i marchi generalisti, GMC si distingue con 728 punti, superando Ram (723) e Dodge (721) sul podio. Da notare che tra il primo e l’ultimo posto nella classifica dei marchi generalisti, la differenza di punteggio è circa la metà rispetto a quella registrata tra i brand premium. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa.