Siti web Case auto: Mercedes e Chevrolet davanti, la classifica

I Costruttori auto hanno fatto importanti passi avanti rispetto a qualche anno fa, quando l’esperienza di acquisto tramite i siti web non faceva impazzire. Secondo lo studio JD Power 2024 US Manufacturer Website Evaluation Study appena pubblicato, la soddisfazione complessiva dei consumatori nei confronti sui siti web dei produttori di automobili ha raggiunto il livello più alto degli ultimi tre anni e mezzo (ecco l’indagine del 2020). Questo miglioramento è dovuto principalmente all’aumento delle auto disponibili in stock e degli incentivi per i consumatori.

LO STUDIO DI JD POWER SUI SITI WEB DEI COSTRUTTORI AUTO

Lo studio di JD Power, condotto a maggio 2024, si basa sulle risposte di 10.471 potenziali acquirenti di veicoli nuovi che prevedono di acquistare un’auto entro i prossimi 24 mesi. Lo studio valuta la soddisfazione dei clienti sui siti web dei produttori automobilistici, analizzando quattro parametri chiave (in ordine di importanza):

informazioni e contenuti ;

; aspetto visivo ;

; navigazione ;

; velocità del sito.

FATTORI DETERMINANTI DELLA SODDISFAZIONE

Chelsea Duckhart, analista di soluzioni digitali presso JD Power, ha sottolineato come diversi fattori macroeconomici abbiano influenzato negativamente l’industria automobilistica durante la pandemia, tra cui la mancanza di chip e la riduzione dell’inventario. Tuttavia, con il ritorno alla normalità, si sta assistendo a un aumento dell’inventario, degli incentivi e degli sconti. “I produttori stanno diventando più trasparenti mostrando i veicoli in fase di costruzione e consegna, nonché un aumento della trasparenza dei prezzi, tutte cose che influenzano significativamente la soddisfazione del sito Web.”, ha dichiarato Duckhart.

CLASSIFICA DEI MIGLIORI SITI WEB PRODUTTORI PREMIUM

Nel segmento dei Costruttori premium, Mercedes-Benz si posiziona al primo posto con un punteggio di 757. Lexus segue da vicino con 756 punti, mentre BMW e Infiniti condividono il terzo posto con 751 punti ciascuno. Questi marchi sono stati apprezzati per la completezza delle informazioni fornite, l’aspetto visivo, la facilità di navigazione e la rapidità di risposta dei siti web. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CLASSIFICA DEI MIGLIORI SITI WEB PRODUTTORI DI MASSA

Tra i Costruttori di veicoli di massa, Chevrolet conquista il primo posto con un punteggio di 758, seguito da GMC con 744 punti e Jeep con 743 punti. Anche in questo segmento, i siti web che hanno ottenuto i punteggi più alti sono quelli che hanno saputo combinare efficacemente contenuti informativi dettagliati, un design visivamente gradevole, una navigazione intuitiva e tempi di caricamento rapidi. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.