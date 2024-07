Pubblicità delle auto monotone: solo il 6% fa vendere, lo studio

Nonostante le automobili abbiano raggiunto livelli di innovazioni tecnologiche e caratteristiche futuristiche se paragonate agli albori della sicurezza nei primi anni 2000, la maggior parte delle Case automobilistiche non riesce più a fare breccia nei clienti. Le pubblicità di auto sono tutte molto simili e poco accattivanti. Lo afferma uno studio che ha valutato l’engagement dei messaggi pubblicitari e la capacità di stimolare l’acquisto nei clienti attraverso le pubblicità delle auto. Ecco i risultati poco brillanti e dove Case automobilistiche e le concessionarie possono migliorare.

SOLO IL 6% DELLE PUBBLICITA’ AUTO DIVENTA UNA POTENZIALE VENDITA

Lo studio condotto da una società specializzata nell’analisi della pubblicità, ha stabilito che oltre il 50% delle pubblicità automobilistiche negli Stati Uniti non ha alcun impatto a lungo termine, ottenendo solo una stella sulla scala di valutazione. Nel Regno Unito, quasi un quarto delle pubblicità automobilistiche soffre della stessa inefficacia, con un ulteriore 57% che mostra un modesto potenziale di “Brand Buildin”.

Lo studio ha condotto un’analisi di 9.000 spot pubblicitari per automobili utilizzando il proprio database “Test Your Ad Premium”. Il risultato? Solo il 6% delle pubblicità di automobili ottiene un impatto “eccezionale” sulle vendite a breve termine. Per il resto, le Case auto hanno molto da recuperare secondo l’indagine, poiché metà degli annunci lascia il pubblico indifferente, “spesso perdendosi in un mare di monotonia”. Rispetto ad altri settori, le metriche pubblicitarie del settore automobilistico mostrano punteggi bassi in termini di crescita del Brand a lungo termine, impatto sulle vendite a breve termine e intensità emotiva.

GLI ERRORI NELLA PUBBLICITÀ AUTO: TROPPA TECNICA E POCHE EMOZIONI

Uno dei problemi principali riscontrati nello studio di System1 è l’assenza di narrazione efficace. Ma la ricordate, ad esempio, la pubblicità in cui la Fiat Panda si faceva beffa dell’Audi? E come non citare, restando nel perimetro Fiat, la pubblicità della Fiat 500X, energizzata da una pillola blu finita nel serbatoio durante un rifornimento. Per non parlare della pubblicità Peugeot 206 “Enfant Terrible” scolpita da un rottame. Queste e altre pubblicità di qualche anno fa, erano tutte accomunate da un forte magnetismo.

A onore del vero, l’approccio di acquisto dell’auto nuova è cambiato, come i mezzi di informazione (web al posto delle riviste) e i canali di vendita (acquisto anche online e consegna a domicilio), sono solo alcuni dei fattori disruptivi. Oggi forse gli acquirenti si sono assuefatti alla tecnologia, data per scontata (dal 2024 gli ADAS sono obbligatori, ad esempio), e potrebbero voler provare di nuovo emozioni.

STRATEGIE PER MIGLIORARE L’EFFICACIA DELLE PUBBLICITÀ AUTOMOBILISTICHE

Secondo l’indagine, le pubblicità auto tendono a concentrarsi eccessivamente sulle caratteristiche tecniche dei veicoli, dimenticando che una storia ben raccontata può creare un legame emotivo con il pubblico. Questo errore strategico porta spesso a una mancata identificazione del marchio, con i consumatori incapaci di riconoscere a quale marca appartiene un annuncio specifico. Ecco alcuni punti chiave su cui le Case auto e le relative agenzie che ne curano la pubblicità e il marketing potrebbero focalizzarsi meglio: