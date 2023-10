Produzione Automotive Italia: -5% ad agosto

L’industria automotive in Italia nel mese di agosto 2023 fa registrare una flessione del 4,6%. E’ quanto emerge dall’analisi ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) sui dati ISTAT. Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, sottolinea l’importanza di questi dati, mettendo in evidenza l’inversione di tendenza rispetto ai quattro mesi precedenti che avevano visto l’indice in crescita. Ecco l’analisi in dettaglio.

DETTAGLI SULLA PRODUZIONE DI AUTOVEICOLI E COMPONENTI

Esaminando più da vicino l’andamento produttivo, emergono dati contrastanti. Mentre l’indice relativo alla fabbricazione di autoveicoli mostra un segno positivo, con un aumento del 5,2% ad agosto 2023, il settore autovetture ha visto un calo dell’8,2% rispetto allo stesso mese del 2022, nonostante un aumento complessivo del 20,7% tra gennaio e agosto 2023, totalizzando oltre 360.000 unità prodotte.

Questo andamento conferma la volatilità del mercato attuale e la reattività delle aziende automotive alle dinamiche economiche globali e locali. D’altra parte, la produzione di componenti per autoveicoli, in particolare parti e accessori e i loro motori, ha registrato una decisa flessione a doppia cifra del 14,1% in agosto, chiudendo con un -1,2% nei primi otto mesi del 2023 (qui l’analisi alla produzione automotive nel primo semestre 2023). Questa situazione evidenzia le sfide che il settore delle componenti automobilistiche sta affrontando in un mercato in continua evoluzione.

PRODUZIONE INDUSTRIALE AUTOMOTIVE IN ITALIA AD AGOSTO

Il saldo per categorie produttive automotive:

fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) registra una variazione tendenziale positiva ( +5,2% );

(codice Ateco 29.1) registra una variazione tendenziale positiva ( ); fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta ( +26% );

per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) aumenta ( ); fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori è in calo (-14,1%).

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ANDAMENTO MERCATO AUTOMOTIVE ITALIA E COMMERCIO ESTERO

Il commercio estero svolge un ruolo fondamentale per l’industria automobilistica italiana. La Germania si conferma come il primo mercato di esportazione, con una quota del 21,2% sul totale esportato nel 2022, rappresentando un valore di quasi 5 miliardi di euro. I primi sei mesi del 2023 hanno visto l’export di autoveicoli raggiungere i 12 miliardi di euro, mentre le importazioni hanno toccato i 18 miliardi. Questi dati confermano la centralità dell’Italia nel panorama automotive europeo e internazionale.

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA ha dichiarato che: “In base ai dati delle esportazioni della componentistica, il cui valore è in crescita nei primi otto mesi dell’anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2022, sembra non si percepiscano, al momento, eventuali contraccolpi legati al rallentamento dell’economia tedesca, primo Paese di destinazione dell’export con una quota del 21,2% sul totale esportato nel 2022, per un valore di 4,98 miliardi di Euro”.