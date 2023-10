Fatturato Aftermarket 1° semestre 2023: crescita del +11,2%

Il Barometro Aftermarket, strumento statistico dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), rivela un trend del mercato aftermarket italiano in forte crescita. Oltre ai dati positivi del fatturato nel primo semestre 2023 (+11,2%), l’associazione celebra anche i 40 anni della sezione Aftermarket di ANFIA, evento che riassumiamo ai paragrafi seguenti con i commenti dei maggiori rappresentati, associati ed esperti della filiera che sono intervenuti.

ANALISI TRIMESTRALE E FOCUS SULLE CATEGORIE DI PRODOTTI

Secondo l’elaborazione ANFIA il fatturato aftermarket – relativo alla filiera IAM dei produttori di componenti verso la distribuzione – ha evidenziato una crescita a doppia cifra di +11,2% nel primo semestre del 2023. È un incremento che segue il trend di crescita già registrato, se confrontato con lo stesso periodo degli anni precedenti: +13,6% H1 2022.

Analizzando la produzione Aftermarket 2023 più nel dettaglio, il primo trimestre ha visto un aumento del 13,6%, seguito da un rialzo dell’8,6% nel secondo trimestre. Ma il panorama diventa ancor più interessante esaminando le singole famiglie di prodotti. Tutte mostrano una crescita nei primi 6 mesi dell’anno:

componenti undercar segnano una crescita di +25,7% ;

segnano una crescita di ; componenti motore , +13,6 %;

, %; componenti di carrozzeria e abitacolo , +9% ;

, ; materiali di consumo , +6,3 %;

, %; componenti elettrici ed elettronici, +4,8%.

LE DICHIARAZIONI DI MASSIMO PELLEGRINO E L’ANALISI DEL MERCATO ITALIANO

Massimo Pellegrino, Coordinatore della Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti ANFIA, ha sottolineato come il fatturato dei ricambi automotive italiano del 2023 confermi il trend di ripresa iniziato nel 2021. Tuttavia, nonostante la crescita delle immatricolazioni di nuove vetture nel paese (+9,2% nel primo semestre 2023), c’è un calo significativo rispetto ai volumi pre-pandemia del 2019 (-19%). “D’altra parte, non siamo ancora usciti del tutto dalla crisi dei semiconduttori, delle materie prime e dell’energia, criticità che toccano anche il comparto aftermarket”, dichiara Pellegrino.

ANFIA AFTERMARKET COMPIE 40 ANNI DI ATTIVITA’

Come anticipato in apertura, il 2023 scandisce anche un’importante ricorrenza per ANFIA Aftermarket, che celebra i suoi 40 anni di attività. Nata nel 1983 su richiesta di alcune aziende associate, il primo gruppo di lavoro si è occupato con un focus specifico delle tematiche riguardanti il mondo dei ricambi e dell’autoriparazione e oggi conta 72 aziende associate. Ecco di seguito i commenti dei rappresentanti intervenuti alle celebrazioni:

Massimo Pellegrino, Coordinatore di ANFIA-Aftermarket: “Sono stati 40 anni intensi per il settore IAM, che, grazie alle competenze e alla professionalità della filiera e ad un grande spirito di resilienza, ha saputo superare anche i momenti più critici: dalle campagne incentivi – in particolare quella del 1997- 1998, con la rottamazione di oltre 3 milioni di veicoli – alla minaccia, poi non realizzata, di uno spostamento della riparazione verso le reti autorizzate. Oggi stimiamo, a livello di fatturato, una quota di mercato intorno al 70% per il canale IAM, e, di conseguenza, circa il 30% ad appannaggio del canale OES. Infine, in tempi recenti, la sfida del Covid19, con lo shortage di materie prime, componenti e microchip e la relativa gestione degli stock. Nel 2020 il fatturato dell’aftermarket italiano, secondo il barometro aftermarket ANFIA, ha chiuso in flessione del 14%, con un rimbalzo positivo nel 2021 (+22% e +5% rispetto al 2019) e un ulteriore incremento nel 2022 (+8%), aiutato anche dalle dinamiche inflazionistiche.

Nel primo semestre 2023 si registra una variazione positiva dell’11%. Sul fronte dell’evoluzione tecnologica, l’E-mobility è ormai il presente e sarà il nostro futuro. Nuovi attori di settori affini al nostro stanno entrando nell’automotive portando con sé il proprio know-how. Come filiera IAM, abbiamo le competenze, le tecnologie, i prodotti e soprattutto le persone per garantirci il nostro futuro. E abbiamo dalla nostra parte il tempo per fare le giuste scelte, ponderate nell’interesse dell’intera filiera e dell’utente finale – automobilista o autista di un mezzo commerciale – affinché possano utilizzare su strada mezzi ben mantenuti, al giusto prezzo, e, soprattutto, sicuri, garantendo per tutti la mobilità attesa e necessaria e non imposta”.

Roberto Vavassori, Presidente ANFIA, che ha risposto a numerose domande durante un’intervista esclusiva di SicurAUTO.it, ha ricordato i principali dossier europei di interesse della componentistica automotive, aftermarket incluso, dal Data Act, per cui si sta discutendo l’opportunità di una normativa ad hoc per il settore auto, ai temi che riguardano la sostenibilità, con le linee guida sui ricambi rigenerati e sulla logistica sostenibile.

Paolo Sappino, Direttore della Divisione 3 “Disciplina tecnica dei veicoli” della Direzione Generale per la Motorizzazione, ha sottolineato come i numerosi interventi normativi che interessano il settore automotive, sia a livello internazionale che europeo, in particolare il regolamento 2018/858, abbiano un impatto sempre più rilevante sulla manutenzione o sulle possibilità di modifica di un veicolo circolante.

Fabrizio Arena, Partner BIP Consulting–Italy ha tracciato lo scenario di evoluzione del mercato automotive e della mobilità in Italia e in Europa.

Paolo Guaitani, Partner e Formatore The Vortex, ha illustrato l’attuale approccio alle intelligenze artificiali generative e le possibili applicazioni nel mondo automotive per creare contenuti, incrementare la produttività delle persone, analizzare i dati e attrarre nuovi contatti.

Franco Del Manso, Responsabile del Dipartimento Rapporti internazionali, ambientali e tecnici di UNEM ha fatto un focus sul tema dei carburanti alternativi, e-fuel e biocombustibili.