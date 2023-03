Produzione Automotive a +13,5% a fine 2022: i dati ANFIA

I dati dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica dicono che la produzione automotive è in costante ripresa. A fine 2022, il trend positivo è del +13,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e del +2,1% rispetto al 2021. Cresce anche il fatturato del +18% anche se in rallentamento rispetto all’anno precedente.

ANDAMENTO CODICI ATECO PRODUZIONE AUTOMOTIVE

Nel 2022 l’indice della produzione industriale, nel suo complesso registra un lieve aumento del +0,4%, confermando la tendenza positiva già registrata da novembre, secondo i dati ISTAT elaborati dall’ANFIA. Allo stesso modo, nel settore automotive si registra un incremento dell’+1,7%. Il focus su dicembre 2022 mostra trend di crescita per tutti i principali comparti del settore automotive:

l’indice della produzione di autoveicoli (cod. ATECO 29.1) è in aumento del 15,4% nel mese e dell’1,7% nel totale del 2022;

l'indice della produzione di carrozzerie R&S (cod. ATECO 29.2) aumenta del 21,4% nel mese e del 4,9% nel totale del 2022;

l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli (cod. ATECO 29.3) aumenta del 12,3 nel mese e dell'1,5% nel totale del 2022.

FATTURATO PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIA 2022

Il fatturato dell’industria registra nel complesso del 2022 una crescita annua sostenuta (+18,0%), sebbene in decelerazione rispetto all’anno precedente. L’andamento è stato caratterizzato da una forte espansione nei primi due trimestri dell’anno, cui ha fatto seguito un deciso rallentamento nella seconda metà del 2022. L’ANFIA riporta che l’indice grezzo del fatturato dell’Industria (escluse le costruzioni) aumenta, in termini tendenziali, dell’8,0% a dicembre, con una crescita dell’8,1% sul mercato interno e del 7,6% su quello estero. Con riferimento al comparto manufatturiero, i settori che registrano la crescita tendenziale più marcata nel cumulato da inizio anno, sono:

coke e prodotti petroliferi raffinati (+47,4%);

industria del legno, della carta e stampa (+23,3%);

industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+22,0%).

Il settore dei mezzi di trasporto, che per gran parte del 2022 era stato in calo, inverte la tendenza a fine anno e chiude a +2,7%.

FATTURATO PRODUZIONE AUTOMOTIVE 2022

Il fatturato del settore automotive, a livello tendenziale, registra una variazione del proprio indice del 18,9% nel mese, con un aumento delle commesse del mercato interno (+19,8%) e di quelle estere (+17,6%). Nel totale annuo del 2022, il fatturato è incrementato del +5,9% (a fronte di un aumento del 3,5% nel mercato interno e di un aumento del 9,3% sul mercato estero). Nel dettaglio: