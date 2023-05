Porsche, Toyota e Audi migliori Brand auto nel DealerStat 2023

Nel mondo automotive non conta soltanto realizzare le auto più affidabili, ma anche la bravura delle Case auto nel costruire una rete di vendita e assistenza con solide basi e affiliati fieri di farne parte. L’indagine DealerSTAT 2023 condotta da Quintegia rivela qual è il brand automobilistico più apprezzato dai rivenditori di auto. La 20° edizione dell’indagine assegna a Porsche, Toyota e Audi il punteggio di gradimento più alto espresso dai concessionari auto. Ecco i dettagli dell’indagine presentata in occasione dell’Automotive Dealer Day 2023 e quali sono gli altri Brand auto in classifica.

L’INDAGINE DEALERSTAT 2023 DI QUINTEGIA

L’indagine DealerSTAT analizza la relazione tra le Case Automobilistiche e la loro rete di rivenditori, valutando il livello di soddisfazione dei dealer italiani. Attraverso un questionario di oltre 60 domande, lo studio esamina diversi aspetti del rapporto di mandato e delle attività gestionali, al fine di individuare i punti di forza e di debolezza di ogni marchio. L’obiettivo principale è quello di identificare le aree critiche e gli spazi di miglioramento per ciascun brand, fornendo così informazioni preziose per il mercato automobilistico. L’edizione 2023 del DealerSTAT ha analizzato il grado di soddisfazione dei dealer di 33 Brand auto. Le valutazioni hanno attribuito un punteggio su 3 distinte aree:

Soddisfazione dei Concessionari di Auto Premium, Volume e Luxury ;

; Soddisfazione dei Concessionari per la Mobilità ;

; Soddisfazione dei Concessionari per l’Elettrificazione.

I MIGLIOR BRAND AUTO SECONDO I CONCESSIONARI

Porsche è al primo posto nella soddisfazione dei dealer auto Luxury. L’amministratore delegato di Porsche Italia, Pietro Innocenti, ha ritirato il premio che conferma l’eccellenza del brand nel rapporto con la propria rete di rivenditori. Porsche ha ottenuto un punteggio di 4,05 su una scala di valutazione da 1 a 5, superando la media italiana di 3,34. Il secondo e terzo posto sono stati invece conquistati da Maserati e Land Rover, completando così il podio dei marchi più apprezzati dai dealer automobilistici. Nella categoria Premium, Audi si colloca al primo posto con un punteggio di 3,92, davanti a BMW (3,89) e Cupra (3,88). Tra i Brand Auto Volume, Toyota è al primo posto (3,96), davanti a Suzuki (3,91) e Dacia (3,87).

RENAULT È MIGLIOR BRAND NELL’ELETTRIFICAZIONE

Secondo i dealer italiani, Renault è il Brand che sta interpretando al meglio il processo di elettrificazione. L’indagine ha esaminato attraverso la valutazione dei concessionari:

la competitività della gamma di vetture elettriche nei prossimi tre anni (Plug-in e Full Electric);

di vetture elettriche nei prossimi tre anni (Plug-in e Full Electric); la completezza dell’ offerta ;

; il supporto ai concessionari con linee guida e formazione.

Renault si è posizionata al primo posto con un punteggio di 3,67 su una scala di valutazione da 1 a 5. Superando la media italiana di 2,91 e davanti a Porsche (3,54), Dacia (3,47), Volvo (3,39) e Mini (3,37).

TOYOTA E’ IL MIGLIOR BRAND PER SOLUZIONI DI MOBILITA’

Secondo i dealer italiani, Toyota è il marchio che offre migliori soluzioni di mobilità sviluppate dalla Casa per rispondere all’evoluzione del settore. Con un punteggio di 4,05 su una scala di valutazione da 1 a 5, Toyota supera la media italiana di 2,57 e si trova in classifica davanti a Lexus (3,76) e Renault (3,05).