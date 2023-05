Officine auto: il 27% di italiani sceglie chi spiega bene lavoro e costi

La fiducia per il meccanico che ripara tutte le auto di famiglia è il motivo principale per cui spesso ci si rivolge sempre alla stessa officina. Ma quali sono i criteri che entrano in gioco quando bisogna partire da zero? Un interessante sondaggio commissionato da una nota azienda di lubrificanti, ha chiesto a un campione di automobilisti italiani, cosa valutano quando devono consigliare ad amici e familiari l’officina a cui rivolgersi per la manutenzione.

MANUTENZIONE AUTO IN GARANZIA O SENZA, PUOI FARLA DOVE VUOI

L’abitudine degli automobilisti ad affidarsi alla rete autorizzata del Costruttore quando l’auto è nuova si conserva generalmente almeno durante tutto il periodo della garanzia. Secondo una precedente indagine dell’Osservatorio Autopromotec, già dopo 3 anni dall’immatricolazione il 53% non la fa più in concessionaria. In realtà nulla vieta di fare manutenzione presso qualsiasi officina, che sia autorizzata della Casa, indipendente o affiliata a un network, come spieghiamo nel video #SicurEDU qui sotto.

SONDAGGIO SULLA SCELTA DELL’OFFICINA AUTO E PERCHÉ È DA CONSIGLIARE

Chiarito questo aspetto su cui si fa ancora confusione temendo di perdere la garanzia del costruttore, vediamo in base a quali criteri gli automobilisti italiani consigliano un’officina. Il costo non è la prima motivazione fra i 1.000 proprietari di veicoli in Italia che hanno partecipato al sondaggio. Il che è plausibile, visto che – come abbiamo sempre sostenuto anche noi – rivolgersi a un meccatronico competente e aggiornato, in grado di effettuare una diagnosi precisa del problema, è il primo presupposto per tornare a guidare un’auto efficiente senza dover ritornare in officina più volte.

L’OFFICINA AUTO MIGLIORE SECONDO GLI ITALIANI: PERCHÉ LA CONSIGLIANO

L’aspetto più importante per gli automobilisti italiani intervistati nel sondaggio Castrol che consigliano l’officina ad amici e parenti è la trasparenza dell’autoriparatore. È il fattore più citato dagli intervistati, nel 27% dei casi, lo staff dell’officina che “spiega in modo esaustivo e di persona il lavoro svolto”. A seguire tra i motivi più importanti ci sono: