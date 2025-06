Manutenzione auto più cara: oltre il 50% di italiani la rimanda

La crisi economica e l’invecchiamento del parco auto italiano stanno spingendo gli automobilisti verso scelte più consapevoli e sostenibili nella manutenzione del proprio veicolo, perlomeno quando non sono costretti a rinviare le riparazioni e la manutenzione. È quanto emerge da un’indagine condotta da Ipsos per eBay, che fotografa con chiarezza le abitudini degli italiani: oltre 1 automobilista su 2 ha rinunciato (17%) o posticipato (38%) interventi di manutenzione per motivi economici. Il dato si inserisce in un contesto in cui l’età media delle auto circolanti supera i 12 anni, uno dei valori più alti d’Europa, e l’acquisto di ricambi auto usati diventa sempre più strategico.

L’USATO NON È PIÙ UNA SCELTA DI RIPIEGO

Acquistare ricambi usati e rigenerati – da non confondere, poiché nel primo caso non subiscono alcun processo di ripristino, nel secondo invece vengono riportati pari al nuovo – non è più sinonimo di compromesso, ma una decisione dettata da vantaggi economici e pratici. Oggi il 44% degli automobilisti – secondo l’indagine – ha già optato per questa soluzione, e tra questi il 37% dichiara di averlo fatto più spesso rispetto all’anno precedente. Il motivo? Un risparmio percepito che può raggiungere anche il 50%, e in alcuni casi addirittura il 70% su eBay, rispetto ai ricambi nuovi.

CRESCE IL FAI DA TE NELLA CURA DELL’AUTO

La passione per la propria auto si traduce anche in un crescente trend di manutenzione fai da te. Secondo l’indagine, il 46% degli automobilisti ha effettuato almeno un intervento autonomamente. Le attività più comuni sono:

Ma non mancano interventi più complessi, come cambio dei freni (23%) o controllo dell’impianto elettrico (16%). Interventi per cui vi consigliamo sempre di farvi aiutare in officina per essere certi di guidare un’auto sicura.

Questa tendenza alimenta la domanda di ricambi su eBay, dove accessori per interni, componenti meccanici e di carrozzeria registrano una forte crescita. Un mercato in espansione, sostenuto da una sempre maggiore autonomia degli automobilisti.

ACQUISTO RICAMBI AUTO ONLINE: I DATI DELL’INDAGINE EBAY

Anche se i canali tradizionali restano predominanti (ricambista al 37%, direttamente in officina al 34%), l’e-commerce è scelto dal 33% degli automobilisti per l’acquisto di ricambi auto usati o rigenerati. Le motivazioni principali sono prezzi vantaggiosi (47%), offerte (36%), comodità (25%) e facilità nel reperire pezzi rari (24%).

Su eBay, i dati di vendita confermano la crescita delle categorie più richieste:

cerchi e pneumatici (+20% per auto, +10% per moto);

(+20% per auto, +10% per moto); paraurti (+42%);

(+42%); portiere e cofani (+30%);

(+30%); motori completi (+23%);

(+23%); specchietti (+20%);

(+20%); centraline elettroniche (+19%);

Come sottolinea Francesco Faà di Bruno, Head of Motors Francia e Italia di eBay: “Gli automobilisti italiani sono sempre più informati, aperti all’adozione dell’usato e disposti a utilizzare l’online. La crescita della categoria Motori su eBay conferma il ruolo centrale della nostra piattaforma nel supportare una mobilità più economica e responsabile”.

LE BARRIERE ALL’USATO: FIDUCIA E INFORMAZIONE

Nonostante tutti i vantaggi, il 19% degli automobilisti non si dichiara disposto ad acquistare ricambi usati o rigenerati. Le principali resistenze riguardano la mancanza di garanzie (42%), la difficoltà nel valutare la qualità (36%), l’affidabilità del venditore (23%) e l’origine del pezzo (21%).

Tuttavia, l’informazione gioca un ruolo decisivo: il 62% degli intervistati indica che dati sull’affidabilità del pezzo, sulla garanzia (59%) e sull’origine (56%) aumenterebbero la propensione all’acquisto.

IL RUOLO DEI RIPARATORI E L’OBBLIGO IN ARRIVO

In Italia, secondo l’indagine eBay, il 52% degli automobilisti ha ricevuto almeno una volta la proposta di utilizzare ricambi usati o rigenerati direttamente in officina. Un segnale importante che suggerisce come anche i professionisti del settore stiano riconoscendo la validità di queste soluzioni alternative. L’utilizzo di ricambi usati e rigenerati presto sarà sempre più diffuso con il Regolamento europeo ELV, che introdurrà l’obbligo per le officine del doppio preventivo (ricambio nuovo – usato), come accade già in Francia.