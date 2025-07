Magneti Marelli P&S: la gamma di turbine per l’IAM di qualità OE

Magneti Marelli Parts & Services (MMP&S) amplia la gamma di componenti e ricambi aftermarket con l’introduzione di una nuova linea di turbocompressori pensata per le officine indipendenti (IAM). Oltre alla qualità equivalente agli standard OE, MMP&S offre una serie di servizi integrati che aumentano il margine di sicurezza, l’efficienza operativa e la fiducia dei clienti finali. Al centro dell’offerta si trova l’innovativa “Garanzia Turbo”, che dimostra l’impegno dell’azienda nel continuare a supportare concretamente gli autoriparatori.

“GARANZIA TURBO”: TUTELA A 360 GRADI PER OFFICINE E AUTOMOBILISTI

La “Garanzia Turbo” è uno degli elementi più innovativi della nuova linea di turbocompressori Magneti Marelli Parts & Services. Si tratta di una copertura assicurativa inclusa in tutti i codici prodotto, valida per 365 giorni dalla data di installazione. Protegge da guasti meccanici, copre i costi di manodopera, prevede l’assistenza stradale e l’eventuale veicolo sostitutivo. Una “polizza” per l’officina e l’autoriparatore, che può affrontare anche gli interventi più complessi con serenità, ma anche una garanzia di qualità per il cliente, rassicurato dalla trasparenza e dall’affidabilità della proposta Magneti Marelli.

LA GAMMA DI TURBOCOMPRESSORI MAGNETI MARELLI PARTS & SERVICES

La gamma di turbocompressori Magneti Marelli Parts & Services è progettata per rispondere alle esigenze di un parco circolante sempre più diversificato e datato (l’età media delle auto circolanti ha raggiunto i 13 anni), pertanto richiede più cura nella manutenzione. Anche per questo la gamma MMP&S copre venti marchi automobilistici (Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Audi, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen e Volvo) e include anche applicazioni per veicoli commerciali leggeri. I prodotti sono forniti con kit guarnizioni e istruzioni tecniche dettagliate per facilitare l’installazione e ridurre i tempi in officina. Inoltre, l’azienda mette a disposizione un servizio di supporto tecnico costante, affinché ogni meccatronico possa affrontare la sostituzione della turbina nel rispetto dei più alti standard di qualità.

QUALITÀ COSTRUTTIVA OE PER PRESTAZIONI ELEVATE E AFFIDABILI

Infine, ricordiamo che dietro ogni turbocompressore Magneti Marelli Parts & Services prodotto secondo lo standard IATF 16949, c’è l’esperienza del Gruppo Marelli, con soluzioni tecnologiche ereditate dal primo impianto. Le giranti in leghe Nichel-Cromo resistono a oltre 900 °C, mentre i cuscinetti ad alta precisione garantiscono stabilità anche a 200.000 giri/min. Ogni unità è sottoposta a test prestazionali sul banco prova, con cicli termici completi per validare l’equilibrio dinamico, la tenuta, la risposta dell’attuatore e l’efficienza fluidodinamica. Si tratta di un prodotto sviluppato per dare risposte concrete a chi lavora ogni giorno in officina, con un’attenzione meticolosa a performance e affidabilità.