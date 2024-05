LKQ RHIAG: Andras Lorincz è il nuovo CEO

LKQ RHIAG Italia ha annunciato la nomina di Andras Lorincz come nuovo CEO regionale, una mossa strategica che punta a rafforzare la leadership dell’azienda nel settore automotive e aftermarket in Italia. Lorincz, che in precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO per la regione dell’Europa centrale e orientale (CEE) di LKQ, succede ad Andy Hamilton, il quale ha assunto la posizione di President & Executive Managing Director di LKQ Europe a partire da gennaio 2024.

PASSAGGIO DI CONSEGNE AI VERTICI DI LKQ RHIAG

Andy Hamilton ha espresso grande fiducia nella capacità di Lorincz di guidare l’azienda verso nuovi successi: “Sono certo che Andras, executive manager di esperienza decennale nell’industria automotive e nel segmento aftermarket, proseguirà in maniera eccellente il percorso strategico di crescita e partnership condiviso dalla squadra italiana con i nostri clienti e tutti gli stakeholder.”

Andras Lorincz ha ricoperto il ruolo di CEO da novembre 2020 per la regione dell’Europa Centrale e Orientale (CEE) di LKQ, interessandosi a nove paesi e i marchi Auto Kelly, Elit, Láng Autó e SiM Impex con oltre 250 filiali e 500 concept di officine. In questo ampio ruolo, Andras Lorincz ha apportato oltre 15 anni di esperienza nell’industria automobilistica globale con una comprensione approfondita della gestione aziendale, della conoscenza del mercato, dello sviluppo del business, della pianificazione strategica e del coordinamento delle attività aziendali e delle vendite.

Prima di unirsi a LKQ, Andras Lorincz è stato Vice Presidente delle Vendite IAM Global presso il fornitore globale di parti automobilistiche Hella GMBH, dove in precedenza era responsabile delle regioni dell’Europa Centrale e Orientale, Medio Oriente e Africa come Head of IAM e ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di successo in queste regioni.

Dal 2009 al 2014, ha lavorato presso ELIT ROMANIA, che fa parte del Gruppo LKQ dal 2016, dove è stato General Manager per quattro anni. Durante il suo mandato, l’azienda è riuscita a raddoppiare il suo fatturato finanziario per tre anni consecutivi, nonostante la recessione in Romania, dimostrando la capacità di Andras Lorincz di risolvere esigenze complesse grazie alla sua approfondita conoscenza dei cambiamenti del mercato e delle forze che influenzano le aziende.

LA VISIONE DI ANDRAS LORINCZ ALLA GUIDA DI LKQ RHIAG

Andras Lorincz ha accolto con entusiasmo la nuova sfida: “Sono entusiasta di raccogliere questa nuova sfida. La CEE e l’Italia sono regioni saldamente legate da rapporti di lunga data: lavorare con i colleghi di LKQ RHIAG su un mercato importante come quello italiano è davvero stimolante.” Con una solida esperienza alle spalle, Lorincz è pronto a coordinare le attività di business locali ed europee, mantenendo inalterata la struttura dirigenziale italiana.

UN NUOVO CAPITOLO PER LKQ RHIAG IN ITALIA

La nomina di Andras Lorincz rappresenta un passo significativo per LKQ RHIAG Italia, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato italiano e a intensificare le sinergie con la rete europea di LKQ. Lorincz, con la sua vasta esperienza e visione strategica, è pronto a guidare l’azienda attraverso un periodo di crescita e innovazione, continuando a sviluppare le partnership esistenti e a esplorare nuove opportunità di business.

Marzia Castellani, Direttore Commerciale di LKQ RHIAG, ha sottolineato l’importanza della nomina di Lorincz per l’azienda: “Avere Andras alla guida dell’Italia è un’ulteriore opportunità di rafforzare l’integrazione con la nostra casa madre LKQ Europe e migliorare il servizio ai nostri clienti portando ancora più efficienza e velocità.”