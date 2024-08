LKQ Europe: “10 mila officine affiliate entro i prossimi anni”

LKQ Europe, leader nella distribuzione di ricambi, servizi e soluzioni per l’Automotive Aftermarket, ha recentemente lanciato un hub centrale dedicato ai Concept Network. Questo nuovo modello punta a consolidare i 16 Garage Concept Brand LKQ presenti in tutta Europa, promuovendo la condivisione di best practice, come Garage of the Future e risorse tra i team locali e le officine affiliate. L’iniziativa favorirà un approccio armonizzato allo sviluppo di servizi innovativi, e contribuirà anche a rafforzare la rete di oltre 8.000 officine partner già operative in 11 Paesi in cui il Gruppo è presente.

L’OBIETTIVO DI LKQ EUROPE: 10.000 OFFICINE PARTNER DI PROFESSIONISTI

Attualmente, il Concept Network di LKQ Europe include circa 2.000 officine solo in Italia, operanti sotto i marchi ‘a posto’ RHIAG, DediCar e Officina N°1. L’obiettivo a lungo termine è affiliare altre 2.000 officine in tutta Europa, raggiungendo una copertura totale di 10.000 centri riparativi nei prossimi anni. Questo incremento permetterà di rispondere in modo ancora più efficace alle diverse esigenze degli autoriparatori, che spesso si trovano in fasi diverse del loro percorso di specializzazione. In questo articolo abbiamo ad esempio parlato del percorso EV Specialist, che approfondiremo nel 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it che pubblicheremo dopo l’estate.

I MARCHI DEL NETWORK DI OFFICINE LKQ IN EUROPA

Il Concept Network di LKQ Europe si caratterizza per la diversità dei suoi marchi, ciascuno con criteri, specificità e livelli di affiliazione distinti per soddisfare diverse esigenze nell’Automotive Aftermarket Indipendente:

‘a posto’ RHIAG, DediCar, Officina N°1 (Italia)

(Italia) 1TEC Auto Hub (Regno Unito)

(Regno Unito) Auto Kelly Auto Servis (Repubblica Ceca e Slovacchia), Partner ELIT (Repubblica Ceca, Slovacchia e Ucraina)

(Repubblica Ceca e Slovacchia), (Repubblica Ceca, Slovacchia e Ucraina) Autofit, Autoprofi (Germania), AC Auto Check (Germania) e Meisterhaft (Germania e Austria, entrambi in collaborazione con ATR e Matthies)

(Germania), (Germania) e (Germania e Austria, entrambi in collaborazione con ATR e Matthies) Just Drive (Svizzera)

(Svizzera) Autofirst (Paesi Bassi, Belgio e Francia), Vakgarage e Autoglobe (Paesi Bassi) e Qualitygarage e Qualitycarrosserie (Belgio)

FORMAZIONE E PARTNERSHIP STRATEGICHE LKQ EUROPE

Andy Hamilton, President & Executive Managing Director di LKQ Europe, sottolinea l’importanza dei Concept Officina nel permettere agli operatori del mercato indipendente di competere con le strutture autorizzate. “I Concept Officina sono fondamentali per la nostra missione di professionalizzare la filiera e garantire il futuro dell’IAM“, afferma Hamilton. Le officine che aderiscono ai Concept Network devono rispettare rigorosi requisiti tecnici, strutturali e organizzativi, beneficiando così di un supporto completo per lo sviluppo del business e della visibilità.

Inoltre, i professionisti del Network di LKQ Europe hanno accesso a supporti marketing, soluzioni digitali innovative, formazione tecnica continua di alto livello tramite LKQ Academy e opportunità di nuovi accordi grazie alle partnership strategiche di LKQ. Marzia Castellani, Commercial Director di LKQ RHIAG, evidenzia come far parte di un network strutturato a livello europeo permetta di soddisfare le esigenze di clienti corporate, sviluppando nuove opportunità di business. “In Italia operiamo sul cliente Flotta da quasi 20 anni e abbiamo maturato competenze specifiche che possiamo condividere con gli altri Network in Europa”.