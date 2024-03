Garage of the Future “Coast to Coast” di LKQ RHIAG parte da Firenze

Il 26 marzo segna l’inizio di un nuovo ciclo di incontri formativi regionali rivolti ai professionisti della riparazione, organizzato da LKQ RHIAG basato sul concept “Garage of the Future”. Il percorso prende il via dalla Toscana, con Firenze come città ospitante per il primo evento, che vedrà la partecipazione di 130 ospiti provenienti da diverse aree del settore della riparazione automobilistica. Questi incontri, che si terranno da una costa all’altra d’Italia, offriranno agli operatori del settore un’opportunità unica di conoscere e discutere le ultime novità e iniziative del Gruppo LKQ RHIAG pensate appositamente per i riparatori.

LE PRIME SEI TAPPE DEL PROGRAMMA FINO A GIUGNO 2024

Al centro di ogni incontro c’è il concetto di “Garage of the Future: Visione chiara per il futuro, soluzioni vincenti per il presente” di cui vi abbiamo parlato in questa intervista a Andy Hamilton, CEO di LKQ ECP (UK & Ireland) and Managing Director di LKQ RHIAG (Italy), che mira ad affrontare le sfide attuali e future del settore della riparazione automobilistica. Questo approccio innovativo è stato introdotto nel 2022 e ha già coinvolto oltre 1.000 persone in 10 regioni italiane. Da marzo a giugno 2024 sono previste altre 6 tappe, con eventi che si svolgeranno a Firenze, Bari, Cosenza, Milano, Brescia e Bologna.

GLI INCONTRI FORMATIVI LKQ RHIAG PER LE OFFICINE E I RICAMBISTI

L’obiettivo di questi incontri è quello di informare e aggiornare le officine affiliate sulle iniziative chiave messe in campo da LKQ RHIAG per guidare la trasformazione di un mercato automobilistico sempre più complesso e competitivo. In ogni meeting verranno trattati molti temi, tra cui:

Approfondimenti di mercato e quadro normativo (accesso ai dati, SERMI);

di mercato e quadro normativo (accesso ai dati, SERMI); Servizi di supporto all’officina: strumenti digital e attrezzature (LKQ Remote Support, Diagnostica, ADAS);

all’officina: strumenti digital e attrezzature (LKQ Remote Support, Diagnostica, ADAS); Formazione LKQ Academy , con focus sul percorso Electric Vehicle Specialist;

, con focus sul percorso Electric Vehicle Specialist; Components : i brand LKQ RHIAG;

: i brand LKQ RHIAG; Lanci di prodotto e ampliamenti di gamma;

e ampliamenti di gamma; Assistenza tecnica;

tecnica; Comunicazione all’’utente finale, l’automobilista;

all’’utente finale, l’automobilista; Accordi con le flotte;

VIAGGIO OFFICINE 2024 DI LKQ RHIAG

Gli incontri coinvolgeranno tutte le squadre della Direzione Commerciale di LKQ RHIAG, inclusi Garage Concept, Workshop Solutions e Technical Assistance, insieme ai Vendite e Service Manager di zona. Ogni evento vedrà anche la partecipazione di ospiti speciali per approfondire tematiche attuali e rilevanti. Il ciclo di incontri regionali culminerà nel “Viaggio Officine 2024“, un vero e proprio coast to coast che si svolgerà a settembre e ottobre. Gli affiliati ai network ‘a posto’, DediCar e Officina N°1 avranno l’opportunità di partecipare a una crociera nel Mediterraneo, attraversando da costa a costa e confrontandosi con professionisti di tutto il paese, consolidando così il senso di appartenenza e la collaborazione all’interno del settore della riparazione automobilistica italiana.

Frédéric Servajean, Garage Concept Manager di LKQ RHIAG, commenta: “Siamo entusiasti di riprendere il nostro viaggio attraverso le regioni d’Italia per incontrare riparatori e ricambisti. Per noi è un momento fondamentale per ascoltare le esigenze di ogni territorio e proporre soluzioni adatte. Senza contare l’importanza dei contatti personali, che rimangono essenziali per il successo delle nostre attività”.