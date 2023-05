Liqui Moly EV200: com’è fatto il refrigerante per batterie al litio

La sostituzione del liquido refrigerante è un’operazione che gli automobilisti di auto ICE conoscono molto poco, invece va fatta agli intervalli previsti, oltre che fare il semplice rabbocco. L’utilizzo di liquidi refrigeranti specifici per auto elettriche è ancora più importante per il corretto funzionamento della batteria agli ioni di litio in inverno e in estate. I liquidi refrigeranti delle auto ricaricabili non sono uguali a quelli delle auto con motore a combustione, ma hanno specifiche caratteristiche, come Liqui Moly EV200, ecco cosa cambia.

PERCHÉ SERVE IL REFRIGERANTE NELLE AUTO ELETTRICHE

Liqui Moly è un’azienda tedesca molto conosciuta soprattutto per i lubrificanti e altri prodotti per la manutenzione auto che ha esteso la sua gamma di prodotti per adattarsi alle esigenze dei veicoli a trazione elettrica. Uno dei nuovi prodotti sviluppati è il Battery Coolant EV 200 per la gestione termica dei veicoli elettrici e ibridi. Il Battery Coolant EV 200 è specifico per le batterie agli ioni di litio che hanno un intervallo operativo di temperatura compreso tra 15 e 40 °C per funzionare al meglio. La temperatura della batteria è un fattore cruciale sia durante la ricarica, poiché ne influenza la durata, sia durante la guida, poiché una temperatura eccessiva all’interno della singola cella potrebbe provocare il Thermal Runaway.

SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO BATTERIA AUTO ELETTRICHE DIRETTI E INDIRETTI

La batteria dovrebbe quindi mantenere una temperatura costante, raffreddata o riscaldata a seconda della temperatura esterna. A questo scopo sono destinati i sistemi di gestione termica sviluppati dai costruttori che si distinguono in raffreddamento diretto e indiretto della batteria:

raffreddamento diretto della batteria: sistema basato su refrigerante, con l’ausilio di un compressore, un circuito frigorifero, condensatore, evaporatore e quindi una piastra di evaporazione o una piastra di raffreddamento. Il calore viene sottratto dalla batteria e se necessario, le celle della batteria possono essere riscaldate con un elemento riscaldante elettrico. Questo sistema viene utilizzato principalmente sui veicoli ibridi in quanto producono meno calore;

raffreddamento indiretto della batteria: è più complesso e adatto alle batterie nei veicoli più performanti con una maggiore generazione di calore. Per ottenere un maggiore effetto di raffreddamento, il sistema combina due circuiti collegati tra loro. Il circuito del refrigerante è mantenuto al di sotto di 60 °C da un dispositivo di raffreddamento e attraversa la batteria, che contiene una piastra di raffreddamento che estrae il calore. Se il raffreddatore principale non è più sufficiente, il circuito viene collegato a quello del condizionatore di aria, entrambi controllati dalle centraline che intervengono sull’impianto mediante valvole di intercettazione e pompe. Se la temperatura scende troppo in inverno, un riscaldatore elettrico del liquido di raffreddamento nel sistema si attiva per apportare calore in base alle condizioni operative.

REFRIGERANTE LIQUI MOLY EV200 PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO INDIRETTO

Il liquido refrigerante Liqui Moly EV200 è sviluppato apposta per il raffreddamento indiretto della batteria, è basato sulla tecnologia OAT (Organic Additive Technology) a bassa conduttanza elettrica. E’ caratterizzato da protezione dalla corrosione per alluminio, metalli ferrosi e non ferrosi. A differenza dei refrigeranti a base d’acqua, l’azienda spiega che la formazione di idrogeno nel sistema di raffreddamento attraverso l’idrolisi è ridotta. Inoltre è compatibile con gli elastomeri genericamente utilizzati nel sistema di raffreddamento.