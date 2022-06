OSRAM si specializza sempre di più negli accessori e nelle attrezzature per professionisti: ecco le ultime novità presentate ad Autopromotec 2022

OSRAM ha presentato ad Autopromotec 2022 un’ampliata gamma di attrezzature e strumenti di diagnosi. Le abbiamo viste in anteprima presso lo stand OSRAM dove le soluzioni per l’illuminazione a LED, la diagnosi e la ricarica delle batterie, sia 12 V sia al litio per auto elettriche sono in primo piano. Ecco tutte le novità OSRAM presentate ad Autopromotec 2022.

BATTERIE AUTO SEMPRE PIU’ CENTRALI NELL’AFTERMARKET

Le batterie a 12 V nelle auto elettriche continuano ad avere un ruolo importante, infatti Europ Assistance ci ha confermato che la batteria di avviamento è la causa più frequente di panne anche per le auto elettrificate. Dai dati dell’ultimo report Auto elettriche e connesse: impatto su aftermarket e consumatori, si capisce perché anche le officine dovranno essere pronte ad offrire nuove competenze e dotarsi di attrezzature adeguate. OSRAM nell’ambito della diagnostica delle batterie auto ha presentato ad Autopromotec 2022 diverse soluzioni smart con caratteristiche differenziate che approfondiamo di seguito.

CARICABATTERIA AUTO OSRAM: LE NOVITA’ 2022 AD AUTOPROMOTEC

La gamma di caricabatterie OSRAM presentata ad Autoprmotec è stata declinata in diverse dimensioni e capacità di carica. Si va dal più piccolo e portatile OSRAM BATTERYcharge PRO 30/50/100A per le officine che non hanno molto spazio a disposizione, al più completo BATTERYcharge PRO 60A a carrello, per essere movimentato anche in ampi spazi. Ecco in sintesi le caratteristiche tecniche.

OSRAM BATTERYcharge PRO 30 A:

– Per ricaricare la batteria di veicoli a 12V e 24V e come alimentatore esterno per auto in esposizione;

– Corrente massima di carica 30A;

– Effettua la Diagnostica della batteria prima della ricarica alla batteria e all’alternatore post avviamento del motore;

– Ha un programma di ricarica veloce e Programmi di ricarica smart intelligenti (7 per le batterie al litio e 9 per le batterie al piombo);

OSRAM BATTERYcharge PRO 50 A:

– In aggiunta al modello più piccolo la corrente di carica arriva fino a 50 A;

OSRAM BATTERYcharge PRO 100 A:

Si differenzia dai precedenti modelli di caricabatterie auto OSRAM presentati ad Autopromotec 2022 perché pensato per un uso più intensivo, ad esempio le flotte di auto. In aggiunta ai precedenti modelli dispone di:

– Display con icone a colori più facili da leggere;

– Corrente massima di carica di 100 A – 12 V e 80 A – 24 V;

BATTERYcharge PRO Battery Charger 60 A:

Questo modello è adatto a coprire spazi più ampi, soprattutto di officine e attività che riguardano i veicoli in modo più ampio con flotte miste a 12 V e 24 V. Il carrello infatti permette di raggiungere i veicoli più lontani e avviarne il motore. Le caratteristiche tecniche sono:

– Programmi di ricarica smart;

– Materiali robusti, ideale per uso intensivo;

– Booster rapido con corrente di spunto di 540 A;

– Corrente massima di ricarica 60 A – 12V, 30 A – 24V;

OSRAM BATTERYTEST900

Ad Autopromotec 2022 OSRAM ha presentato anche il tester per batterie auto BATTERYtest 900 che effettua un’analisi completa dello stato della batteria e dei sistemi elettrici nei veicoli a 12V e 24V. Ha un funzionamento stand alone, senza necessità di collegarlo a un pc e può generare un QR Code, che permette all’autoriparatore di inviare i dati del test al cliente, al responsabile o a un collega.

“Il nostro obiettivo è continuare a sviluppare un’offerta che soddisfi le esigenze del mercato”, afferma Arnaldo Agnolon, Sales Channel Manager Automotive Aftermarket di OSRAM in Italia. “Prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, sviluppati seguendo gli elevati criteri di qualità OSRAM”.